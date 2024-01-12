Не поворачивайтесь боком: раскрыт секрет плохих фотографий

|
Алексей Панков
Алексей Панков 19 0

Главред Марина Горбунова: при фотографировании самое важное — это свет

Не поворачивайтесь боком: раскрыт секрет плохих фотографий

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Специалист дала несколько полезных советов.

Фотография позволяет запечатлеть все самые яркие моменты нашей жизни. Но многие люди нервничают из-за того, что в объективе камеры выглядят не столь эффектно, как в жизни. Главный редактор журнала Grandeur Life Magazine Марина Горбунова в интервью изданию «Страсти» рассказала, какие ошибки чаще всего допускают фотографы-любители.

Специалист уверена, что любой человек может отлично получаться на снимках. Внешность и опыт позирования не играют никакой роли. По словам Горбуновой, самое важное — это хороший свет. При недостаточном освещении, например, в пасмурную погоду, фигура и лицо будут выглядеть не лучшим образом. Лучше всего приобрести осветительный прибор с мягкой подсветкой. Также не стоит задерживать дыхание во время снимка.

«В момент, когда щелкает затвор, вы перестаете дышать! Это моментально „замораживает“ и выражение вашего лица, и фигуру. Увы, не в самом лучшем виде. Глубоко дышите, лучше грудью или ртом», — отметила Горбунова.

Она также добавила, что важно уделять внимание соблюдению пропорций. Если руки прижаты к телу, они кажутся крупнее, чем есть на самом деле. Также не стоит разворачиваться локтями в сторону объектива. Кроме того, важно не прятать ноги под стол или за другой объект. В противном случае создастся эффект, что они у вас отрезаны.

«Не вставайте боком к камере, так может появиться живот, которого даже нет в жизни. Несколько подбородков на фотографии говорят лишь о том, что вы прижали голову к груди, подняли и напрягли плечи», — уверена профессионал.

Обнаженные снимки и измены мужа: главные скандалы в жизни Кейт Миддлтон

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Волочкова выложила фото с таинственным мужчиной. Сейчас балерина отдыхает на Мальдивах.

-11° Атмосферное давление 750 мм рт. ст.
Относительная влажность 78%
88.78
-0.61 97.54
-0.33
Проверка от Вселенной: 2 знака зодиака постигнет черная полоса в финансах...

Последние новости

1:47
«Был первооткрывателем»: Альтштейн о смерти создателя «Спутника V»
1:26
Не поворачивайтесь боком: раскрыт секрет плохих фотографий
0:53
Джон Кирби: США приостанавливают поставки оружия и техники Украине
0:31
В Санкт-Петербург на новогодние праздники приехало свыше миллиона туристов
0:19
«В финансовых интересах»: почему США открыто поддерживают террор киевского режима
0:16
Проверка от Вселенной: 2 знака зодиака постигнет черная полоса в финансах в 2024 году

Сейчас читают

Более полутора лет Киев не может заработать на «пророссийских» АЗС
Путин: Россию со всех сторон душат, а она обогнала Германию
Врачи рассекретили способ спастись от ранней смерти не вставая с дивана
Набравшая лишний вес Анастасия Решетова обвинила народ в сглазе

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса