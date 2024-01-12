Не поворачивайтесь боком: раскрыт секрет плохих фотографий

Специалист дала несколько полезных советов.

Фотография позволяет запечатлеть все самые яркие моменты нашей жизни. Но многие люди нервничают из-за того, что в объективе камеры выглядят не столь эффектно, как в жизни. Главный редактор журнала Grandeur Life Magazine Марина Горбунова в интервью изданию «Страсти» рассказала, какие ошибки чаще всего допускают фотографы-любители.

Специалист уверена, что любой человек может отлично получаться на снимках. Внешность и опыт позирования не играют никакой роли. По словам Горбуновой, самое важное — это хороший свет. При недостаточном освещении, например, в пасмурную погоду, фигура и лицо будут выглядеть не лучшим образом. Лучше всего приобрести осветительный прибор с мягкой подсветкой. Также не стоит задерживать дыхание во время снимка.

«В момент, когда щелкает затвор, вы перестаете дышать! Это моментально „замораживает“ и выражение вашего лица, и фигуру. Увы, не в самом лучшем виде. Глубоко дышите, лучше грудью или ртом», — отметила Горбунова.

Она также добавила, что важно уделять внимание соблюдению пропорций. Если руки прижаты к телу, они кажутся крупнее, чем есть на самом деле. Также не стоит разворачиваться локтями в сторону объектива. Кроме того, важно не прятать ноги под стол или за другой объект. В противном случае создастся эффект, что они у вас отрезаны.

«Не вставайте боком к камере, так может появиться живот, которого даже нет в жизни. Несколько подбородков на фотографии говорят лишь о том, что вы прижали голову к груди, подняли и напрягли плечи», — уверена профессионал.

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