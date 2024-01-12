Сати Казанова вспомнила совершенную ошибку во время романа с итальянцем

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Алексей Панков
Алексей Панков 24 0

Сати Казанова долго противилась браку с итальянцем

Сати Казанова вспомнила совершенную ошибку во время романа с итальянцем

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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Кто помог девушке сделать правильный выбор?

Сати Казанова раскрыла свою главную ошибку во время романа с итальянцем. Подробностями делится издание dni.ru.

Журналисты отметили, что за плечами у певицы несколько неудачных отношений с самыми разными мужчинами. Однако по-настоящему покорить сердце певицы смог лишь итальянский фотограф Стефано Тиоццо.

Пара поженилась в 2017 году. С тех пор девушке приходится жить на две страны. По словам Казановой, она долго сомневалась, стоит ли соглашаться на брак. Но в итоге правильный ответ ей подсказал духовный наставник.

«Я пыталась с этим поспорить. „Он мне не нравится, а может, пересмотреть“. Но я почувствовала, что нет, это не пересматривается», — вспоминает звезда.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что Сати Казанова справляется со стрессом с помощью медитаций. По словам девушки, также могут помочь прогулки, горячие ванны и чай со специями.

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