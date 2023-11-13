«Был такой период»: что помогает Сати Казановой бороться со стрессом

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Рита Миронова
Рита Миронова 37 0

Справиться со стрессом Сати Казановой помогают медитации

«Был такой период»: что помогает Сати Казановой бороться со стрессом

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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Певица поделилась личными лайфхаками, которые ее еще ни разу не подводили.

Сати Казанова справляется со стрессом с помощью медитаций. О своих личных методах певица, недавно встретившая 41 год, рассказала порталу «Страсти».

«Чтобы справиться со стрессом, мне не нужно заедать его едой. Когда-то у меня был такой период. Но я его прошла. И поняла, что от переедания мне становится только хуже», — призналась артистка.

В стрессовых ситуациях Казанова усиливает дыхательные практики, старается чаще гулять, по возможности босиком, и принимает теплую ванну. Также знаменитость добавляет в рацион горячий чай со специями — например, с шиповником, малиной и кардамоном.

По словам звезды, работать со своей впечатлительностью ей помогают медитации. Без них, призналась Казанова, она давно бы сошла с ума и «сгорела».

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Сати Казанова рассказала об отношениях с мужем.

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