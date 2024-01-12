Хуситы сообщили о гибели пяти бойцов при ударах США и Британии

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 71 0

Тем временем Россия осудила атаку на Йемен и призвала к этому мировое сообщество.

Хуситы сообщили о гибели пяти бойцов при ударах США и Британии

Фото: Reuters / KHALED ABDULLAH

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Пять бойцов движения «Ансар Алла» (хуситов) погибли во время ударов США и Великобритании по Йемену. Об этом сообщил их представитель Яхья Сариа в социальной сети X.

Всего было нанесено 73 удара, в результате которых пять человек со стороны хуситов погибли, еще шесть были ранены.

«Авиаудары привели к гибели пяти членов наших вооруженных сил и ранению еще шести», — говорится в заявлении Сариа.

Атаку он назвал жесткой агрессией против Йемена со стороны «американского и британского противника», ударившего по провинциям Ходейда, Таиз, Хаджа и Саада. По словам Сариа, такие действия не останутся без ответа и наказания.

Ночью 12 января США и Великобритания нанесли удары по объектам хуситов в Йемене. Информацию об атаке официально подтвердили госсекретарь США Блинкен и премьер-министр Великобритании Риши Сунак. По их заявлениям, удар по городам Йемена был совершен «в рамках самообороны» в ответ на атаки хуситов на корабли в Красном море, которые направлялись в Израиль.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Россия осудила атаку США и Великобритании на Йемен. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, удары представляют прямую угрозу глобальному миру и безопасности.

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