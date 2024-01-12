В Татарстане провели первую операцию по пересадке стволовых клеток: результат уже известен
В Татарстане провели первую операцию по пересадке стволовых клеток
Фото: Depositphotos / wedmov
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Чтобы процедура прошла успешно, пациенты должны подходить по некоторым параметрам.
В Татарстане провели первую операцию по трансплантации собственных стволовых клеток. Пересадку жителям Нижнекамска и Арска осуществили доктора республиканской клинической больницы. О том, как проходит данная процедура, рассказали в «БИЗНЕС Online».
Возможность проведения аутотрансплантации костного мозга, процедуры пересадки собственных стволовых клеток организма, определяют несколько факторов. Сперва необходимо выдержать высокодозную химиотерапию, а собранные стволовые клетки должны быть в достаточном количестве для восстановления.
«Когда организм вырабатывает 5 миллионов клеток на 1 килограмм веса, мы проводим у пациента забор его собственных стволовых клеток. Эти клетки, которые, по сути, выглядят как обычный пакет с кровью, замораживаем, а пациента отпускаем домой», — объяснил заведующий отделением гематологии РКБ Татарстана Михаил Кунст.
Спустя несколько недель специалисты вновь приглашают пациента на госпитализацию, после чего убиваются все клетки костного мозга. Следующие сутки он должен находиться в стерильных условиях — затем вводятся его же стволовые клетки.
«Далее несколько дней организм с помощью своих родных клеток восстанавливает весь объем здоровых клеток костного мозга», — поделился доктор.
Процедура хоть и очень сложная, но многообещающая.
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