В Татарстане провели первую операцию по пересадке стволовых клеток: результат уже известен

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Екатерина Мурачева
Екатерина Мурачева Екатерина Мурачева 31 0

В Татарстане провели первую операцию по пересадке стволовых клеток

В Татарстане провели первую операцию по пересадке стволовых клеток: результат уже известен

Фото: Depositphotos / wedmov

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Чтобы процедура прошла успешно, пациенты должны подходить по некоторым параметрам.

В Татарстане провели первую операцию по трансплантации собственных стволовых клеток. Пересадку жителям Нижнекамска и Арска осуществили доктора республиканской клинической больницы. О том, как проходит данная процедура, рассказали в «БИЗНЕС Online».

Возможность проведения аутотрансплантации костного мозга, процедуры пересадки собственных стволовых клеток организма, определяют несколько факторов. Сперва необходимо выдержать высокодозную химиотерапию, а собранные стволовые клетки должны быть в достаточном количестве для восстановления.

«Когда организм вырабатывает 5 миллионов клеток на 1 килограмм веса, мы проводим у пациента забор его собственных стволовых клеток. Эти клетки, которые, по сути, выглядят как обычный пакет с кровью, замораживаем, а пациента отпускаем домой», — объяснил заведующий отделением гематологии РКБ Татарстана Михаил Кунст.

Спустя несколько недель специалисты вновь приглашают пациента на госпитализацию, после чего убиваются все клетки костного мозга. Следующие сутки он должен находиться в стерильных условиях — затем вводятся его же стволовые клетки.

«Далее несколько дней организм с помощью своих родных клеток восстанавливает весь объем здоровых клеток костного мозга», — поделился доктор.

Процедура хоть и очень сложная, но многообещающая.

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