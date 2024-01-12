Трое сбежавших из России фехтовальщиков хотят выступить на Олимпиаде-2024 за США

Трое российских фехтовальщиков, которые сбежали из России в США, стремятся вовремя получить гражданство Штатов, чтобы представлять страну на Олимпийских играх-2024 в Париже. Об этом сообщает USA Today.

Речь идет о Константине Лоханове, а также Сергее и Виолетте Бида.

Олимпийский комитет США и Национальная федерация фехтования направили письмо в Конгресс с просьбой ускорить процесс получения спортсменами паспортов.

«Все трое из этих людей пошли на жертвы ценой огромных личных затрат и подвергли свою жизнь риску, чтобы иметь возможность представлять нашу нацию. Мы просим вас приложить все усилия, чтобы поддержать их в чрезвычайной ситуации», — говорится в письме.

Отмечается, что Сенат и Палата представителей должны будут принять законопроект, предоставляющий спортсменам гражданство. Потом требуется подпись американского президента Джо Байдена.

Скандал произошел, когда в 2023 году супружеская пара приняла участие в чемпионате по фехтованию в США в нейтральном статусе, при этом не уведомив заранее российскую сторону. Тогда в отставку был отправлен Александр Глазунов — старший тренер сборной России по шпаге.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что МВД России объявило в розыск фехтовальщиков Сергея и Виолетту Бида.