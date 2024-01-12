Все ответы на кладбище: внезапный способ победить страх смерти

|
Руслан Велишов
Руслан Велишов Эксклюзив 49 0

Психиатр Каторгин: страх смерти можно победить на кладбище с психотерапевтом

Фото, видео: www.globallookpress.com / Michael Hartmann; Личный архив Владимира Каторгина; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Метод, который позволит взглянуть на вещи по-другому.

От страха смерти — танатофобии — страдает множество людей, но избавиться от нее можно на кладбище вместе с психотерапевтом. Об этом 5-tv.ru заявил врач-психиатр, нарколог Владимир Каторгин.

Доктор отметил, что в последнее время встречается все больше пациентов, которые боятся умереть. Справиться с такой фобией можно с помощью посещения специализированных врачей.

При этом есть несколько способов лечения. Это разговорная или медикаментозная терапии, а также их сочетания.

«Есть разные способы в том числе психотерапии, так называемая экспозиция. Иногда пациенты с психотерапевтами ходят на кладбище и таким образом борются со страхом смерти. Я не знаю, стоит ли об этом упоминать, но такие способы есть. Здесь уже зависит от компетентности врача или психотерапевта», — сказал специалист.

Он отметил, что такой способ не является распространенным. Суть такой практики — это вызвать страх на себя, чтобы дать ему бой.

Но также данный метод может ухудшить психическое состояние пациента. Поэтому Каторгин выступает за традиционные формы лечения.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как перестать бояться стоматологов.

-11° Атмосферное давление 753 мм рт. ст.
Относительная влажность 72%
88.13
-0.65 96.75
-0.79
Им точно повезет: ТОП-5 перспективных бизнесменов по знаку зодиака

Последние новости

20:23
На грани коллапса: что происходит в Йемене после ударов США
20:12
«Уходит эпоха»: Петросян трогательно простился с Соломиным
20:03
Все ответы на кладбище: внезапный способ победить страх смерти
19:54
«Россия изучает частоты»: что из себя представляют ракеты MALD, переданные Украине
19:46
Валентина Матвиенко назвала гражданскую журналистику инструментом развития России
19:41
В МЧС России поздравили журналистский пул с Днем российской печати

Сейчас читают

Бывший агент ФБР назвал секреты языка тела, которые привлекают людей
Путин: Россию со всех сторон душат, а она обогнала Германию
Врачи рассекретили способ спастись от ранней смерти не вставая с дивана
Набравшая лишний вес Анастасия Решетова обвинила народ в сглазе

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса