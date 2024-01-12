Все ответы на кладбище: внезапный способ победить страх смерти

Метод, который позволит взглянуть на вещи по-другому.

От страха смерти — танатофобии — страдает множество людей, но избавиться от нее можно на кладбище вместе с психотерапевтом. Об этом 5-tv.ru заявил врач-психиатр, нарколог Владимир Каторгин.

Доктор отметил, что в последнее время встречается все больше пациентов, которые боятся умереть. Справиться с такой фобией можно с помощью посещения специализированных врачей.

При этом есть несколько способов лечения. Это разговорная или медикаментозная терапии, а также их сочетания.

«Есть разные способы в том числе психотерапии, так называемая экспозиция. Иногда пациенты с психотерапевтами ходят на кладбище и таким образом борются со страхом смерти. Я не знаю, стоит ли об этом упоминать, но такие способы есть. Здесь уже зависит от компетентности врача или психотерапевта», — сказал специалист.

Он отметил, что такой способ не является распространенным. Суть такой практики — это вызвать страх на себя, чтобы дать ему бой.

Но также данный метод может ухудшить психическое состояние пациента. Поэтому Каторгин выступает за традиционные формы лечения.

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