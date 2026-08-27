Неспокойной ночи: одеяла-убийцы появились в продаже в России

Модные товары для крепкого сна оказались смертельно опасны. Сейчас расследуются обстоятельства гибели 4-летнего мальчика, которого в детском саду уложили спать под утяжеленным одеялом, и ребенок больше не проснулся. Еще одна покупательница такого же покрывала получила отравление. Однако продажи спецтоваров от бессонницы только увеличиваются. Почему — выясняла корреспондент «Известий» Анастасия Харченко.

Эти кадры были сняты незадолго до гибели четырехлетнего Ромы. Во время тихого часа в детском саду ему стало плохо, и малыш не смог самостоятельно освободиться из-под специального одеяла для сна, которое весит 7 килограммов. Купить его настоятельно рекомендовала воспитатель.

«Наше двухкилограммовое ее не устроило. Она сказала, что это поможет ему лучше засыпать. Мы поверили и купили, принесли его», — сказала мама мальчика Анна Плоскарева.

Следствие по делу продолжается. Но родители не понимают, как в детском саду разрешили использовать такие одеяла для детей, вес которых ненамного больше.

«Вес такого утяжеленного одеяла не должен превышать 10 процентов от веса того, кто будет им накрываться. А когда мы говорим о маленьких детях, в таких соотношениях соблюсти данные пропорции — практически нерешаемая задача», — сказала врач-педиатр Рабият Зайниддинова.

Взрослый такое одеяло поднимет почти без труда, но и тут есть нюансы.

«Из-за новомодного одеяла с утяжелением мне пришлось вызывать скорую. Я в прямом смысле чуть не отправилась к праотцам», — говорит девушка в соцсетях.

Из-за чудо-одеяла от бессонницы у Кристины началась сильная аллергия. Отек и проблемы с дыханием. Кожа буквально горела от прикосновения к одеялу.

«Я прикоснулась к вот этому краю, где одеяло было тоньше, и у меня вот так начало жечь руку. Это была бы сама нелепая смерть», — рассказала Кристина.

Причина такой аллергической реакции — наполнитель. В некоторых «тяжелых» одеялах это стеклянные гранулы.

«При движении гранул образуется мелкая стеклянная пыль, которая попадает во внешнюю среду и может приводить к микротравмам кожи», — сказала врач-терапевт-сомнолог, кандидат медицинских наук, доцент Татьяна Федорова.

При этом спрос на товары для сна сейчас достиг поразительных масштабов. Только за первую половину этого года россияне купили в интернете 3 миллиона 700 тысяч товаров для сна — это на 75 процентов больше, чем годом ранее. Потратили на них 2,5 миллиарда рублей.

«Специальная подушка, чтобы правильно лежать. Утяжеленное одеяло, чтобы быстрее расслабиться, и матрас обязательно должен быть умным. Просто поспать уже не получится. Кроме того, за этот минимальный набор придется отдать немаленькую сумму», — сообщила корреспондент Анастасия Харченко.

Отдельный бум на БАДы, успокоительные, гаджеты и приложения для контроля сна. В итоге обычная проблема превращается в целую индустрию.

«Если грубо прикинуть все эти подушки, матрасы, успокоительные травы, БАДы, консультации онлайн-врачей, врачей — выйдет около 120-130 тысяч рублей», — сказала одна из пользовательниц с проблемами сна.

Сейчас россияне массово жалуются на бессонницу. Активно покупают блэкаут-шторы, генераторы белого шума, даже кубики для сна. Врачи подчеркивают: к нормальному сну без гаджетов вернуться потом будет уже сложно. Более того, постоянный контроль показателей может сам стать источником тревоги.

«Такая зацикленность на этих проблемах как раз и будет побуждать к развитию тревожного состояния. „Ой, у меня сейчас количество REM-сна, например, или глубокого сна, или легкого сна было не такое количество процентов, как было вчера“. Я начинаю переживать по этому поводу, что в корне неверно», — сказал сомнолог Дмитрий Дуйкин.

Кроме того, гаджет не решит проблему, а максимум — скроет ее на время. Проблемы со сном в первую очередь нужно начинать решать не с покупок, а с поиска первопричины. А иначе от бессонницы продолжит страдать не только организм, но и кошелек.

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