Президентскую грантовую поддержку в России получат более 1500 НКО

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Среди победителей этого конкурса треть получает такую поддержку впервые.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Более полутора тысяч самых перспективных и полезных проектов некоммерческих организаций (НКО) со всей России получат президентские гранты. Среди победителей этого конкурса треть получает такую поддержку впервые, заявил первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко.

«У нас получают поддержку 1559 проектов из 84 регионов нашей страны на общую сумму 4 миллиарда 365 миллионов рублей. Это только федеральное финансирование по федеральному конкурсу. Кроме этого, мы приняли решение о выделении еще двух миллиардов рублей на поддержку региональных конкурсов. Таким образом, из федерального бюджета на поддержку социально-ориентированных некоммерческих организаций будет выделено 6 миллиардов 365 миллионов рублей», — отметил чиновник.

Как отметил Кириенко, всего в этом году на рассмотрение комитета прислали 11 тысяч заявок. Выбрали самые полезные инициативы.

Ранее 5-tv.ru писал, что Кириенко принял участие в акции «Елка желаний».

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