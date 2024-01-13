Кай Метов рассказал, как бандиты в 90-е увезли его в лес

Заслуженный артист РФ Кай Метов за кулисами дискотеки «Суперстар!» рассказал корреспонденту 5-tv.ru о самом «диком» случае в его карьере. Певец признался, что работать в 90-е было сложно из-за обилия бандитских группировок и инциденты с ним случались разные.

«В 1995 году в январе у меня были первые сольные концерты в ГЦКЗ „Россия“. Сейчас его уже нету, но тогда это было очень важно, потому что артист, который собрал аншлаг или вообще там выступил, считалось, что это — уже другой уровень. У меня там было два аншлага продано», — вспоминает артист.

И тогда-то случилась череда мрачных событий.

«Накануне начались какие-то непонятные вещи. Сначала позвонил мой директор, сказал, чтобы я лучше дома не появлялся. Но я уже был дома. За мной приехали люди, увезли меня в лес, провели со мной там много всяких разных „разъяснительных мероприятий“. Вернули меня прямо на концерт», — рассказал Кай Метов.

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Но на этом цепочка странностей не закончилась.

«Я не спал всю эту ночь, приехал на концерт, а там почему-то арестовали моего директора. Было очень много непонятного, два музыканта не приехали на концерт. Но потом все как-то стало разруливаться», — отметил артист.

Кай Метов заключил, что только через какое-то время смог догадаться, что это было и почему так получилось.

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