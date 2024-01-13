«Соболезнуем»: Госдеп США подтвердил смерть Гонсало Лиры на Украине

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Евгения Романова
Евгения Романова 56 0

Госдеп США подтвердил смерть блогера Лиры в украинской тюрьме

«Соболезнуем»: Госдеп США подтвердил смерть Гонсало Лиры на Украине

Фото: Telegram / Gonzalo Lira / realCRP

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Сын одного из президентов США обвинил в его убийстве Зеленского.

Государственный департамент США подтвердил смерть американского блогера и журналиста Гонсало Лиры в украинской тюрьме. Заявление публикует ТАСС.

«Мы можем подтвердить смерть гражданина США на Украине. Мы выражаем самые искренние соболезнования семье в связи с понесенной ею утратой. Мы готовы оказать все надлежащее консульское содействие», — говорится в сообщении.

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Накануне, 12 января, Лира умер в украинской тюрьме. Сообщил об этом американский журналист Такер Карлсон, сославшись на слова отца блогера. Он в своем заявлении напомнил, что Лира был гражданином США, а также высказал предположение, что «администрация Байдена поддерживала его тюремное заключение и пытки». По словам Карлсона, отец журналиста «предсказал, что его сына убьют».

Сам Лира в последнем письме просил сообщить его сестре, что с октября он страдал от пневмонии, но только в конце декабря в тюрьме признали наличие недуга. Журналист надеялся на лечение — уменьшение отека легких, из-за которого он с трудом дышал и «терял сознание после двух минут простого разговора».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Дональд Трамп-младший обвинил президента Украины Владимира Зеленского в убийстве блогера Гонсало Лиры.

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