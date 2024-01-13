Болезнь есть болезнь: помощница Селезневой ответила на слухи о госпитализации актрисы

Поклонники переживают за звезду фильма «Операция Ы и другие приключения Шурика».

Наталья Селезнева, советская и российская актриса театра и кино, чувствует себя достаточно хорошо и находится дома. Помощница артистки Галина опровергла недавнюю информацию о том, что знаменитость госпитализировали в больницу, сообщает агентство РИА Новости.

Накануне в Сети стали обсуждать экстренное обращение 78-летней Натальи Игоревны в медицинское учреждение в связи с серьезными осложнениями из-за коронавируса. Представительница Селезневой поспешила уверить аудиторию, что актриса в порядке.

«Наталья Игоревна дома находится. Просто легкая простуда», — поделилась она.

Селезнева — настоящая звезда комедий кинорежиссера Леонида Гайдая. Она прославилась благодаря таким потрясающим фильмам, как «Операция Ы и другие приключения Шурика» и «Иван Васильевич меняет профессию».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Архангельская простила Селезневу после ухода к ней мужа.