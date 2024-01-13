Нездоровая одежда: какие вещи ухудшают кровоснабжение и доводят до инфаркта

Правильно подобранный гардероб особенно важен для людей старше 60 лет с хроническими недугами.

Многие распространенные недуги могут быть вызваны ношением неподходящей одежды. Европейские исследователи выяснили, что в некоторых случаях достаточно снять слишком узкие джинсы, и проблема исчезнет сама собой. Как сообщается в материале Daily Mail, прыщи, боли в разных частях тела, пятна на коже, онемение конечностей, приступы паники и многие другие тревожные симптомы могут быть сигналами сменить гардероб.

Британская фотомодель и многодетная мать Эбби Клэнси была уверена, что у нее развивается рассеянный склероз, так как признаки совпадали со статьями в интернете. На очередном приеме врач заявил ей, что дело в тех самых джинсах, нарушающих кровоток. Когда женщина садилась, плотная ткань так сдавливала тело, что буквально останавливала кровь. Отсюда и покалывание в ногах, проблемы с равновесием и прочие неприятности. Пример Клэнси далеко не единственный.

По мнению исследователей из университетской больницы Шлезвиг-Гольштейн в Киле, Германия, ношение галстука является формой «социально желательного удушения». Это следует из их исследования, опубликованного в журнале Neuroradiology. Эксперты разделили 30 здоровых мужчин на две группы: одни носили галстуки, другие нет. МРТ-сканирование показало, что аксессуар снижает кровоток на 7,5%, так как сдавливает яремную вену и сонную артерию. Это уменьшает приток крови к мозгу, что представляет потенциальный риск для здоровья. Кроме того, из-за галстука повышается внутриглазное давление, а это чревато ухудшением и даже потерей зрения.

Женщинам тоже надо быть внимательнее. Любимые ими узкие юбки-карандаши весьма опасны, если мешают двигаться естественно. Как рассказал физиотерапевт Тим ​​Эллардайс, давление на нижнюю часть позвоночника повышается, и возникают боли. Кроме того, пояс большинства таких юбок находится высоко над тазом. Это, в сочетании с плотной посадкой, может ограничить движение спины при сгибании, усугубить боли в спине или бедре и даже вызвать смещение позвоночного диска., высокие каблуки могут вызвать аналогичные проблемы. Разрез сзади на юбке или более эластичная ткань обеспечат больший диапазон движений.

Еще один коварный враг — бюстгальтер. Его обязательно нужно подбирать по размеру. Слишком тугой может поспособствовать воспалению хрящей в ребрах, что ощущается как острая боль в передней части груди, которую некоторые принимают за сердечный приступ. Нижнее белье также провоцирует возникновение так называемых механических прыщей — там, где лямки давят, например, под бюстгальтером. А шарфы, прижатые к подбородку толстыми воротниками пальто (или просто грязные), также, способны натереть подбородок и вызвать воспаление.

Плотная компрессионная одежда, казалось бы, как раз предназначенная для улучшения кровотока, может быть опасна. Пожилым людям с гипертонией, ожирением или диабетом лучше проявлять осторожность. Эксперимент ученых из Университета Наварры показал, что жесткая спортивная одежда чрезмерно повышает температуру тела и частоту сердечных сокращений у людей в возрасте от 60 лет, увеличивая риск сердечного приступа. Вещи для тренировок лучше подбирать со специалистом или по его рекомендациям.

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