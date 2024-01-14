В Афинах отменили концерт британской группы из-за поддержки Украины

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 40 0

Музыкальный коллектив вызвался выступить совершенно бесплатно для жителей города, но потенциальные слушатели отвергли предложение.

В Афинах отменили концерт британской группы из-за поддержки Украины

Фото: Depositphotos / Epitavi

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Жители афинского района Экзархия потребовали отменить концерт британской группы The Tiger Lillies из-за поддержки музыкального коллектива Украины. Об этом сообщает газета «Эфимерида тон синдактон».

Коллектив должен был дать бесплатный концерт в поддержку жителей района, протестующих против строительства в Экзархии метро.

«Из-за их открытой поддержки Украины „группы и отдельные лица, участвующие в социальной жизни района“, вынудили организаторов отменить мероприятие», — пишет газета.

Однако это не единственная причина, по которой отменили концерт группы. Также отмечается, что сделано это было в целях безопасности, поскольку мероприятие собирались посетить «чрезмерное количество людей», а площадка проведения концерта — на площади в центре района Экзархия — для такого количества человек слишком маленькая.

«Небольшая площадка не сможет безопасно разместить группу и аудиторию», — отмечает газета.

Несмотря на отмену концерта, группа в течение трех дней будет выступать в одном из джаз-клубов города.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что на концерте Moby в Лас-Вегасе призвали прекратить поддержку Украины.

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