В Афинах отменили концерт британской группы из-за поддержки Украины

Жители афинского района Экзархия потребовали отменить концерт британской группы The Tiger Lillies из-за поддержки музыкального коллектива Украины. Об этом сообщает газета «Эфимерида тон синдактон».

Коллектив должен был дать бесплатный концерт в поддержку жителей района, протестующих против строительства в Экзархии метро.

«Из-за их открытой поддержки Украины „группы и отдельные лица, участвующие в социальной жизни района“, вынудили организаторов отменить мероприятие», — пишет газета.

Однако это не единственная причина, по которой отменили концерт группы. Также отмечается, что сделано это было в целях безопасности, поскольку мероприятие собирались посетить «чрезмерное количество людей», а площадка проведения концерта — на площади в центре района Экзархия — для такого количества человек слишком маленькая.

«Небольшая площадка не сможет безопасно разместить группу и аудиторию», — отмечает газета.

Несмотря на отмену концерта, группа в течение трех дней будет выступать в одном из джаз-клубов города.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что на концерте Moby в Лас-Вегасе призвали прекратить поддержку Украины.