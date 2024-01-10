На концерте Moby в Лас-Вегасе призвали прекратить поддержку Украины
Видео с лозунгом расходится в Сети.
Фото: www.globallookpress.com / Jerome Brunet
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На концерте Moby в Лас-Вегасе призвали прекратить поддержку Украины, видео с мероприятия активно расходится в Сети. Один из исполнителей на «разогреве» разместил лозунг на экране.
Недовольные нашлись очень быстро. Электронщику пришлось тут же извиниться, он сообщил, что не проверил материал своего коллеги, так как доверяет людям и своим музыкантам.
Moby не в первый раз засвечивается в демонстрации антиукраинской позиции. Еще в 2016 году он выкладывал видеоролики со своими стендапами, в которых говорил, что не верит киевскому режиму. Использовал он тогда кадры драки депутатов Верховной рады.
Настоящее имя музыканта Ричард Холл. Он работает в разных жанрах от электроники до поп-музыки, рока и панка. В данный момент он живет и выступает в США.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что в ФРГ назвали сроки завершения конфликта на Украине.
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