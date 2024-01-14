Польза белковых «кирпичиков»: отказ от этих продуктов приведет к набору веса

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Алина Крылова
Алина Крылова 58 0

Отсутствие картошки в рационе человека может привести к набору веса

Польза белковых «кирпичиков»: отказ от этих продуктов приведет к набору веса

Фото: www.globallookpress.com / Franz Waldhäusl

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Избавиться от лишнего веса можно без изнурительных тренировок и жестких диет. На какие эксперименты над собой точно не стоит соглашаться?

Отказ от продуктов животного происхождения оказывают влияние на самочувствие и здоровье человека. У аудитории существует массовое заблуждение, что отказ от жирных, соленых и сладких продуктов неизбежно поможет сбросить лишний вес и привести себя в форму. На самом же деле, отсутствие картошки и еще нескольких ингредиентов окажет обратный эффект.

В Telegram-канале эндокринолог Екатерина Янг объясняет: наиболее критично вычеркивать из рациона продукты, богатые жирами. В погоне за насыщением организм будет требовать больше углеводов, что неизбежно приведет к набору массы. Таким образом, ни в коем случае нельзя вычеркивать из рациона орехи и морскую капусту.

«Питательные вещества из жирных продуктов достигают мозга в течение десяти минут, а из углеводных — в течение получаса», — отметила врач, добавив, что при употреблении жирного продукта человек насыщается быстрее, что помогает есть реже и в перспективе сократить перекусы.

Предпочтение врач советует отдавать продуктам, где содержится много витаминов и полезных жиров. Свое внимание врач советует обратить на морскую рыбу, авокадо, орехи и яйца — все они содержат в себе много жиров и белков, которые служат «кирпичиками» для иммунной системы организма.

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