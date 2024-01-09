Направятся в бока: чем обернется диета после новогодних праздников

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Алексей Панков
Алексей Панков 34 0

Врач Корягина: нельзя садиться на жесткую диету после новогодних праздников

Направятся в бока: чем обернется диета после новогодних праздников

Фото: www.globallookpress.com

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Почему стремление сбросить лишний вес может быть опасным?

Нельзя садиться на жесткую диету после праздников, так как она может навредить. Об этом изданию URA.RU заявила главный внештатный терапевт Минздрава Пермского края Наталья Корягина.

По словам специалиста, необходимо приводить свой рацион в порядок постепенно. Корягина подчеркнула, что при снижении числа калорий организм будет получать меньше энергии.

«Метаболизм замедлится, а питательные вещества направятся не в энергию, а в бока. Чтобы постепенно наладить питание, ешьте больше фруктов и овощей», — говорит эксперт.

Также Корягина посоветовала пить чистую воду. Она позволит вывести из организма токсины, а также взбодрит.

«Экстремальная история»: лучшие диеты для разгрузки после Нового года

Ранее 5-tv.ru рассказывал про лучшие диеты для разгрузки после Нового года. По словам специалиста, самое важное — возместить в организме недостаток белка. К примеру, на завтрак можно съесть яйца, а на обед рыбу. Закончить день — бобовыми, растительным мясом или цельнозерновыми культурами.

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