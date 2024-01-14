В Японии заявили о запуске баллистической ракеты со стороны КНДР

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 11 0

Снаряд был направлен в сторону Японского моря.

В Японии заявили о запуске баллистической ракеты со стороны КНДР

Фото: Reuters / KCNA

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Северная Корея выпустила ракету, предположительно, баллистическую. Об этом проинформировали в службе безопасности на море Японии со ссылкой на данные Минобороны страны.

В ведомстве призвали не приближаться к фрагментам снаряда. В случае их обнаружения следует незамедлительно обратиться в службу безопасности на море, отметили там. Морские и воздушные суда попросили отслеживать актуальную информацию из официальных источников.

В Объединенном комитете начальников штабов Южной Кореи сообщили, что неопознанный снаряд был запущен в сторону Японского моря.

В настоящее время ракета уже упала, предположили в службе безопасности на море Японии.

Иные подробности о направлении или технических особенностях ракеты пока не раскрываются.

Ранее 5-tv.ru писал, что в США предложили создать новую ядерную державу у границ РФ.

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