Адское месиво: проснувшийся в Исландии вулкан перепугал округу

В земле открылась трещина, которая становится только больше. Что будет с местными?

В районе исландского города Гриндавик на полуострове Рейкьянес произошло извержение вулкана. Об этом сообщило национальная телерадиокомпания страны RUV ссылаясь на данные Метеорологического центра. Местных жителей эвакуировали прошедшей ночью.

Телерадиокомпания вела трансляцию с места событий. На кадрах виден большой разлив лавы, а в земле открылась трещина, которая продолжает расширяться.

Уровень опасности в Исландии повысили до чрезвычайной ситуации. Пока что не сообщалось о разрушениях или пострадавших.

Ранее 5-tv.ru писал, что на Камчатке активизировался вулкан Ключевской за сутки до Нового года. Гигант выбросил огромный столб пепла на высоту более пяти километров. В последний раз похожее явление наблюдалось в конце октября: тогда же Ключевской выбросил столб пепла на высоту около десяти километров над уровнем моря.