Громкие заявления о «болезни X» могут иметь экономический подтекст

В Роспотребнадзоре назвали болезнь X поводом для экономических дискуссий
Фото: www.globallookpress.com
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Новая угроза здоровью реальна или это «обманка»?
Сейчас очень часто делают громкие заявления о «болезни X» (прим. ред. — название теоретического и неизвестного патогена, который может вызвать эпидемию или пандемию). Но они могут содержать в себе экономический, а не научный подтекст. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. Вопросы о подготовке к потенциальной пандемии активно обсуждают на различных площадках, в том числе на экономических.
На Всемирном экономическом форуме в Давосе как раз хотят уделить часть времени разговору о «болезни X».
«После завершения пандемии COVID-19 ВОЗ неоднократно пытается продвинуть идею о необходимости реформы глобальной архитектуры здравоохранения, приводя в качестве обоснования будущие угрозы, говоря о неготовности мира к ним и призывая увеличить финансирование организации», — сказали в сообщении.
Во время обсуждения «болезни X» будут присутствовать представители крупных фармацевтических компаний. А это показывает, что разговор будет идти вокруг увеличения инвестиций.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что известно о новой губительной «болезни X».
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