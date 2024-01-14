В 38 лет умер каскадер из фильма «Тайны печати дракона» Александр Захаренков

Актер эпизодических ролей и известный каскадер Александр Захаренков скончался в молодом возрасте. Ему было всего 38 лет, сообщает kino-teatr.ru.

Согласно данным портала, Александр умер 12 января.

Фильмография актера разнообразна. Среди картин: «Тайна печати дракона» (Китай, Россия) 2019, «Балканский рубеж» (Россия, Сербия) 2019, «Цена жизни» 2013, «Человек-приманка» 2012, «Фантом» 2012, «Одиссея сыщика Гурова» 2012, «Дорога на остров Пасхи» 2012, «СОБР» 2011, «Охраняемые лица» 2011, «Огуречная любовь» 2011, «Объект 11» 2011, «Жена генерала» (Беларусь, Россия) 2011, «Геймеры» 2011, «Луч на повороте» 2010, «Я покажу тебе Москву» 2009, «Котовский» 2009, «Псевдоним «Албанец-2» 2008, «Новая жизнь сыщика Гурова» 2008, «Ненависть» 2008, «Марго. Огненный крест» (Беларусь, Россия) 2008, «Господа офицеры: Спасти императора» 2008, «Боец. Рождение легенды» 2008.

Примечательно, что вместе с Захаренковым работали такие знаменитости как Джеки Чан, Арнольд Шварценеггер и Джейсон Флеминг по фильму «Тайна печати дракона».

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