Сыгравший дворника в «Елках» Адылбек Атыхаев скоропостижно умер

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Екатерина Мурачева
Екатерина Мурачева Екатерина Мурачева 1 714 0

Причины смерти на данный момент не известны.

Сыгравший дворника в «Елках» Адылбек Атыхаев скоропостижно умер

Фото: Кадр из к/ф «Ёлки 2», реж. Дмитрий Киселёв, 2011 г.

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Актер Адылбек Атыхаев, сыгравший в известной отечественной серии фильмов «Елки» дворника, неожиданно скончался. Об этом сообщила пресс-служба кинокомпании Bazelevs в своем Telegram-канале.

Артист получил известность благодаря эпизодической роли уборщика улицы в «Елках». Его душевность и теплота сразу полюбилась зрителям. Персонаж Атыхаева оказался очень важным действующим лицом повествования и исполнил не последнюю роль в судьбе протагонистов истории.

«На Деда Мороза надейся, а сам не плошай», — написал знаменитую фразу на снегу герой актера.

Bazelevs выразила свои искренние соболезнования его родным, близким и друзьям. Причины смерти знаменитости пока не разглашаются.

«Адыл был нашим коллегой и товарищем, который посвятил более 20 лет своей жизни работе в кинокомпании Bazelevs. Пусть каждый из нас сохранит в сердце теплые воспоминания об Адыле. Светлая ему память!» — поделилась пресс-служба.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что американский актер Адан Канто сгорел от рака в 42 года.

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