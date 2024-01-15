«Это точно он»: сын пропавшего после пожара рэпера Sir-J уверен в гибели отца

После произошедшего в доме знаменитости возгорания были найдены человеческие останки. Однако экспертиза еще не вынесла заключение, кому они принадлежат.

Сын рэпера Sir-J (Сергея Булавинцева) Денис Василенко уверен, что в сгоревшем доме в подмосковном Видном нашли останки его отца. Саму же назначенную экспертизу наследник музыканта считает формальностью. Семья артиста не стала дожидаться результатов и уже организовала похороны. Об рассказал мужчина сайту 5-tv.ru.

«Результаты экспертизы будут готовы через пару дней. Уже все опознали. Это точно он. Экспертиза — это просто формальность», — сказал сын рэпера.

Прощание с Булавинцевым состоится в Хованском крематории 20 января.

Рэпер перестал выходить на связь поздно вечером 30 декабря 2023 года, о чем сообщили его родственники. Известно, что за день до этого он вернулся в Москву после концерта в Калининграде и отправился на дачу в Видное. Тогда он написал своему коллеге, что находится дома и ложиться спать. Предварительно, в ту же ночь там начался пожар.

Несколько дней рэпер находился в розыске. Поиском занимались следователи и волонтеры. Недавно на его сгоревшей даче нашли обгоревшие человеческие останки. Предполагается, что это и есть музыкант. Останки отправили на экспертизу. В ближайшее время специалисты вынесут заключение.

Ранее 5-tv.ru писал, что сын рэпера Sir-J рассказал о поведении папы перед пропажей.

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