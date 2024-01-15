Цифровой врач: ученые создали виртуального дерматолога

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 46 0

В России создали виртуального дерматолога

Цифровой врач: ученые создали виртуального дерматолога

Фото: www.globallookpress.com / Chris Robbins

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Приложение может не только оценить состояние кожи по фото, но и подобрать комплексный уход.

Российские ученые создали виртуального специалиста-дерматолога — приложение, способное выявлять дефекты кожи и назначать нужные программы для ухода и лечения. Уже проведены первые тесты со специалистами.

Как рассказали «Известиям» в пресс-службе Национальной технологической инициативы (НТИ), приложение поможет выявить недостатки при анализе фото с помощью так называемого компьютерного зрения. Качество фото не имеет значения.

Для этого достаточно сделать свое селфи, зачем нейросеть обработает снимок и определит состояние кожи, а также подберет комплексную программу ухода.

Разработчики предполагают, что пользоваться приложением будут девушки в возрасте от 30 лет. Например, молодые мамы, кожа которых ухудшилась после беременности и родов. Пока программа способна выявить дефекты кожи людей только славянской внешности.

«Все они испытывают страх потери привлекательности при дефиците времени», — сказала лидер проекта Диана Алифанова.

Как отметил иммунолог Мария Польнер, нейросеть должна помочь свести к минимуму врачебные ошибки в вопросе постановки диагноза. Приложение может стать полезным инструментом-помощником для дерматолога. Но окончательное решение все же должно стоять за реальным специалистом, поскольку при постановке диагноза врач смотрит не только на состояние кожи, но и результаты анализов. Такое приложение сопоставить пока неспособно.

«Например, специалисты смотрят гормональный фон, результаты анализа крови. Очевидно, что с помощью подобного приложения все это сделать нельзя», — отметила кандидат медицинских наук, врач дерматовенеролог Ирина Скорогодуева.

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Цифровой врач: ученые создали виртуального дерматолога

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