Культуру в массы: как VK помогает театрам и музеям развивать цифровой контент

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Холдинг VK расширяет программу грантов театрам и музеям

Фото, видео: Гребенщиков Михаил / ТАСС; 5-tv.ru

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Холдинг расширяет программу грантов для культурных учреждений.

Продвижению искусства в массы поможет новая инициатива популярной социальной сети. Холдинг VK выделяет деньги театрам и музеям на создание цифрового контента. Теперь учреждения культуры смогут не только расширять свое присутствие внутри соцсети, но и запускать мультимедийные проекты с нуля. Кто уже присоединился к акции и какие преимущества дает новая программа — выяснил корреспондент «Известий» Максим Прихода.

О том, что в музее Фаберже хранится, пожалуй, самая знаменитая в мире коллекция ювелирных изделий — ясно из названия. Она здесь всегда. А вот временные экспозиции, которые заслуживают не меньше внимания, сменяют одна другую. Обидно, если поездка в Петербург не совпадет с датами выставки, на которую хотелось сходить. Хорошо, что они доступны — онлайн.

«Мы сняли кураторскую экскурсию вот по этой выставке, где мы находимся, выставка „Борис Григорьев первый мастер на свете“ — это большой такой материал с куратором полноценная экскурсия. Если человек не смог к нам приехать на время действия этой выставки, все равно он мог его посмотреть», — говорит Екатерина Грейлих — заместитель директора по маркетингу музея Фаберже.

Или вот это знаменитое здание. С Красной и Манежной площадей его видел почти каждый. Но многие ли бывали внутри?

«Фонд Государственного исторического музея насчитывает более пяти миллионов экспонатов и 14 миллионов листов документов. Жизни не хватит, чтобы изучить все. Но самое важное можно рассмотреть в деталях. В том числе и онлайн», — говорит корреспондент.

Благодаря тому, что музеи создают собственный видеоконтент, охотники за искусством и любители древностей могут побывать там, куда обычно не пускают. И увидеть то, чего простым посетителям не показывают.

Сотрудники учреждений культуры сами снимают ролики и выкладывают их в сообществах в VK. И платформа эту инициативу поддерживает. В рамках проекта «VK гранты» — институции теперь могут получить живые деньги. На то, чтобы снимать больше и качественнее.

«Если ранее весь продакшн, все бремя расходов на производство контента ложилось на сами культурные институции, то сейчас мы готовы в любом удобном для институции в формате компенсировать часть этих расходов или все эти расходы», — говорит Мария Воробьева — директор департамента по работе с сообществами VK.

Программа «VK Гранты» существует уже два года. Правда, до сегодняшнего дня музеям и театрам помогали не с созданием контента, а только с его продвижением в соцсети. Впрочем, и это было немало.

«Если говорить о цифрах, то уже за один год участия в грантовой программе наше сообщество выросло до 100 тысяч человек. Сейчас у нас уже 125 тысяч участников. Наши клипы, которых где-то около 350 было опубликовано, суммарно имеют просмотров более 14 миллионов», — говорит Анна Филатова — руководитель СММ-направления Государственного исторического музея.

За 2022–2023 годы было отправлено 1715 заявок. Одна из них была от Новой сцены Александринского театра. Говорят, будут подавать еще.

«Наши трансляции, какие-то активности, которые мы делаем для наших подписчиков на пабликах VK, наши анонсы и информация о том, что у нас будет — на все это мы получали поддержку и, соответственно, количество просмотров увеличивалось. С этого года VK объявляют open-call и, соответственно, есть возможность получать живые деньги на реализацию проектов», — говорит Александр Малич — генеральный продюсер Новой сцены Александринского театра.

Организации, которые претендуют на грант, должны заполнить специальную форму: описать суть проекта, предоставить расчет бюджета, обозначить сроки, цели, задачи, указать участников. Затем профессионалы из области культуры и искусства проверят актуальность, обоснованность расходов, опыт команды. Окончательное решение — за координационным советом. В нем корифеи индустрии от Калининграда до Владивостока.

«Компании важно иметь в координационном совете и в проекте людей с разной географией. В данном случае он представляет Дальний Восток. Полагаю, что взгляд с Дальнего Востока в проекте нужен», — говорит Виктор Шалай — директор музея-заповедника истории Дальнего Востока имени В. К. Арсеньева.

Бюджет проекта составит 60 миллионов рублей. Из них 30 — это «живые деньги», которыми можно оплатить работу съемочных команд и монтажеров. И еще 30 миллионов виртуальных рублей. Их, как и раньше, можно будет потратить на продвижение контента в VK. Претендовать можно на обе эти категории. Ведь задачи проекта и в том, чтобы интересного развивающего контента становилось больше. И в том, чтобы встречаться с искусством пользователи могли чаще.

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