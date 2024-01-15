Один горняк пропал без вести при ЧП на шахте «Заполярная» в Воркуте

|
Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 9 0

По последним данным, на момент прорыва грунтовых вод в забое находились 60 человек.

Один горняк пропал без вести при ЧП на шахте «Заполярная» в Воркуте

Фото: МЧС Республики Коми

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Один горняк пропал без вести при ЧП на шахте «Заполярная» в Воркуте. Об этом сообщили в главном управлении МЧС по региону.

Ранее Интерфакс со ссылкой на источник в экстренных службах сообщал о прорыве грунтовых вод на шахте. По данным информагентства, на момент случившегося в забое находились 60 человек.

«На место незамедлительно выехали подразделения Воркутинского взвода военизированной горноспасательной части и медицинская бригада. Всего в шахте находится смена из 60 человек, на аварийном участке работало три человека, один пострадал, проводятся поисковые работы одного человека», — говорилось в официальном заявлении МЧС в Telegram-канале.

Данные уточняются.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Забайкалье под завалами на руднике нашли тела работников шахты.

-10° Атмосферное давление 747 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
88.13
-0.65 96.75
-0.79
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

8:21
Один горняк пропал без вести при ЧП на шахте «Заполярная» в Воркуте
8:11
Затмит и Трампа, и Байдена: Илон Маск назвал фамилию кандидата в президенты США, которому доверяет
8:02
Грунтовые воды прорвало на шахте «Заполярная» в Воркуте
7:53
Какие органы и почему поражает «черная плесень»: главные причины
7:42
«Раздала»: почему Ирина Шведова не скопила большого состояния за свою карьеру
7:30
«Хотел заехать»: актер Сысоев пожалел, что не увиделся в последний раз с Захаренковым

Сейчас читают

Певец Айвазов заявил, что некоторые звезды не стоят тех миллионов, которые им платят
«Смертельная триада»: что известно о новой губительной «болезни X»
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 января, для всех знаков зодиака
У нас один язык — музыка: западные звезды 80-х приехали на «Легенды Ретро FM»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса