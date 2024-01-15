Одно тело на двоих: как живут сиамские близнецы Эбигейл и Бриттани Хенсель

Удивительные сестры вот уже 33 года поражают весь мир.

Самые известные сиамские близнецы сестры Хенсель родились в 1990 году и всегда поражали своей уникальностью, ведь вероятность рождения таких удивительных детей невероятно мала. К тому же немногие из них достигают такого взрослого возраста. В «Популярной науке» собрали самые интересные и необыкновенные факты про знаменитых сестер.

Шанс сиамских близнецов выжить крайне мал — он составляет всего 5% вероятности. Остальные же, к несчастью, погибают почти сразу после рождения. На данный момент в мире всего 11 пар близнецов, которые пережили свое совершеннолетие. Эбигейл и Бриттани Хенсель сейчас 33 года.

Как устроено тело девушек

Они относятся к так называемой группе парапагов. Это близнецы, которые срослись боками. Однако некоторые органы у них свои — у каждой сестры есть свое сердце, система кровообращения, легкие, желудок и желчный пузырь.

Но некоторые части тела им приходиться делить. У Эбигейл и Бриттани по своей руке и ноге. Репродуктивные органы тоже общие. Каждая из них самостоятельно контролирует собственные конечности и чувствует прикосновения только к своей половине тела. Вместе они координируют усилия, чтобы двигаться.

Два разных человека

Вопреки распространенному мнению, близняшки в одном теле — два человека с индивидуальными предпочтениями, характерами и интересами. Эбигейл и Бриттани ощущают себя разными людьми, им нравятся разные цвета и блюда.

Незнакомцам достаточно часто приходится объяснять, что они — не один человек с двумия головами, а две самостоятельные личности.

Как сестры думают

Близняшки часто рассказывали, что могут слышать мысли друг друга. Врачи объясняют это тем, что некоторые участки их нервной системы перекрещиваются между собой.

Порой сестры заканчивают предложения вместе или же говорят хором. А иногда они могут одновременно принять решение, не обсуждая его.

Почему их не разделили

Операция по разделению сиамких близнецов чрезвычайно сложна технически и опасна. Делается она только в том случае, если в одном теле выжить почти невозможно. Однако у девочек все сложилось достаточно «удачно» — главные органы дублируются, поэтому хирургическое вмешательство было «не обязательно».

Но у Эбигейл и Бриттани присутствует сращивание на уровне спинного мозга, от чего риск не выжить после операции был бы огромным.

Как работают девушки

В детстве сестры хотели быть врачами, однако стали учительницами по математике, окончив университет и получив высшее образование. Сейчас они преподают предмет в начальных классах.

У каждой девушки свой диплом, однако одна зарплата на двоих, ведь уроки они ведут вместе и выполняют «функии» одного человека.

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