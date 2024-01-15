Комитет Госдумы одобрил введение штрафов за треш-стримы

Документ был внесен на рассмотрение депутатов еще в прошлом году.
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин
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Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству одобрил введение штрафов за распространение в интернете материалов с демонстрацией жесткости, в том числе за треш-стримы. Решение комитета ГД принято сегодня, 15 января.
Документ был внесен на рассмотрение нижней палаты парламента в конце прошлого года. Сенаторы и депутаты призывали запретить треш-стримы и считать такие трансляции отягчающим обстоятельством при преступлении.
Комитет ГД сегодня же одобрил введение штрафов за треш-стримы размером до 700 тысяч рублей. Таким образом, нижней палате парламента рекомендовано принять соответствующий законопроект.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что суд запретил продавать на интернет-площадках устройства, которые позволяют маскировать номера машин от камер на дорогах.
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