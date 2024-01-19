🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 января, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru. 19 января — не самый благоприятный день для серьезных дел. Новые сутки Луны могут вывести из состояния равновесия некоторых представителей зодиакального круга. Не поддавайтесь на провокации — сохраняйте спокойствие и не совершайте безрассудные поступки.

♈ Овны

Относитесь серьезно к любой работе, за которую беретесь, иначе вы можете допустить досадные ошибки или упустить что-то важное. Не стоит рассчитывать на легкие успехи, особенно если вы занимаетесь делами не в одиночку, а вместе с кем-то. Придется потратить некоторое время на то, чтобы договориться о совместных действиях.

Справиться со сложными задачами удастся быстрее, если вы подойдете к ним творчески. У вас появятся отличные идеи, которые вряд ли могли бы кому-то еще прийти в голову. Окружающим они очень понравятся.

Космический совет: долгожданные перемены придут в вашу жизнь после того, как вы освободите для них место.



♉ Тельцы

Трудно будет настроиться на деловой лад. Наверняка захочется отвлечься от забот, приятно провести время, заняться чем-то интересным. Но появятся задачи, требующие немедленного решения, так что сосредоточиться все же придется. Можно обратиться за поддержкой к давним знакомым. Они охотно придут вам на выручку.

Будет приятно повидаться со старыми друзьями, провести время с близкими людьми. Не исключено, что они порадуют вас хорошими новостями или приятными сюрпризами. Вечер сложится особенно хорошо для влюбленных Тельцов.

Космический совет: не позволяйте окружающим нарушать ваше личное пространство.



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♊ Близнецы

Прислушайтесь к словам тех, кто совсем на вас не похож. Именно от таких людей вы сегодня узнаете нечто важное. Они же могут помочь справиться с важным делом или достичь к цели, к которой вы давно стремились.

День подойдет для того, чтобы проявить инициативу в работе. Выбирайте самые сложные задачи: вы отлично встретитесь с ними, и все увидят, на что вы способны. Вероятны денежные поступления, в том числе из неожиданных источников. Вторая половина дня подходит для покупок и сделок; они будут выгодными.

Космический совет: сосредоточьтесь на семье в эти дни. Постарайтесь поговорить о важном.

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♋ Раки

Старайтесь реалистично смотреть на вещи и не спешить с решениями. Сегодня вам очень пригодится умение объективно оценивать ситуацию, внимательно наблюдать за происходящим вокруг и делать выводы из увиденного. Вы вовремя заметите чужие ошибки, и это позволит вам избежать собственных промахов.

Вторая половина дня — время, когда любые ваши слова будут очень важными для окружающих. Будьте особенно деликатны с теми, кто вам дорог. Лучше воздержаться от критических замечаний и двусмысленных шуток. Не отказывайте в поддержке близким, если она потребуется. Все, что вы сделаете для других, вам тоже пойдет на пользу.

Космический совет: разрешите себе выразить то, что у вас на сердце.

♌ Львы

Начинайте день с решения самых сложных проблем. Вам не потребуется много времени, чтобы справиться с задачами, прежде многих поставившими в тупик. Правда, проверенные методы едва ли окажутся эффективными, так что будьте готовы придумать что-то новое. Ваши необычные идеи привлекут всеобщее внимание. Люди, которые прежде сомневались в ваших талантах, поймут, как сильно ошибались.

Свободное время стоит посвятить активному отдыху: благодаря ему вы почувствуете себя бодрее и энергичнее. Хорошо сложатся поездки, особенно если вы отправитесь в дорогу вместе с кем-то из близких.

Космический совет: прислушивайтесь к своим ощущениям и предчувствиям.

♍ Девы

Придется потрудиться, чтобы добиться успеха в делах. Сложно будет собраться с мыслями, настроиться на серьезный лад. Очень силен будет соблазн просто отложить все на потом. Не поддавайтесь ему! Как раз сейчас стоит действовать решительно, ведь есть шанс добиться большого успеха.

Вероятны досадные финансовые потери, неожиданные расходы. Особенно переживать из-за них не стоит, ведь вскоре у вас появится возможность пополнить свой бюджет. Обсуждение любых вопросов, связанных с деньгами и имуществом, лучше отложить до вечера.

Космический совет: продолжайте путь к цели, каким бы каменистым ни был путь.

♎ Весы

Отличный день для того, чтобы заключать сделки, договариваться о сотрудничестве, начинать новые бизнес-проекты. Вы почувствуете, что звезды на вашей стороне, и не захотите тратить время напрасно. Удастся быстро достичь первых успехов, на пути не возникнет преград, которые вы не смогли бы преодолеть.

Старайтесь больше рассчитывать на свои силы, чем на чью-то помощь или удачное стечение обстоятельств. Ваша независимость многим понравится. Найдутся желающие познакомиться с вами поближе, возможно начало дружеских или романтических отношений.

Космический совет: бежать от проблем — не самое лучшее решение. По крайней мере сейчас.

♏ Скорпионы

Смело беритесь за решение сложных задач. День обещает большие победы тем, кто не отступает перед трудностями, старается преодолеть все преграды, возникающие на пути. Полезно будет проявить инициативу в деловой сфере. На ваши идеи обратят внимание люди, от которых многое зависит. Благодаря их поддержке вы быстро добьетесь успеха.

Не всегда будет просто ладить с близкими. Возможны моменты недопонимания, порой будут вспоминаться какие-то старые обиды. Но вы найдете подход к каждому, постараетесь сгладить острые углы, вовремя разрядите обстановку.

Космический совет: обстоятельства должны запустить ваш личностный рост.

♐ Стрельцы

Смело говорите то, что думаете. Именно это поможет найти новых помощников и союзников, подружиться с людьми, которые давно вам симпатичны. Те, кто не разделяют вашу точку зрения, просто предпочтут держаться подальше, не станут мешать вам достичь цели.

День обещает интересные предложения Стрельцам, которые сейчас заняты поиском работы или хотели бы увеличить свои доходы. Легких денег звезды не обещают, но и сверхъестественных усилий от вас не потребуется. Наверняка пригодятся знания и опыт, полученные раньше.

Космический совет: снимите плащ-невидимку и займите место в центре сцены.

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♑ Козероги

Не торопитесь. Первая половина дня едва ли подойдет для серьезных дел: сосредоточиться будет трудно, вы можете допустить досадные ошибки. Однако влияние позитивных тенденций будет быстро усиливаться. К тому же вы наверняка встретите людей, к которым можно обратиться за помощью. Благодаря их поддержке решатся вопросы, прежде ставившие вас в тупик.

Чем ближе вечер, тем больше у вас будет появляться хороших идей. Будут и возможности для их осуществления. Тут важно не растеряться, вовремя сделать первый шаг. На ваши успехи обратят внимание те, кому вы давно хотели понравиться.

Космический совет: доверяйте тому, что вы призваны меняться внутри и снаружи.

♒ Водолеи

Действуйте быстро. Это особенно важно в первой половине дня: если не тратить время на пустяки, можно успеть очень многое. Вам будут помогать очень разные люди, даже те, от кого вы не ожидали ничего подобного. Не упустите возможность подружиться с теми, кто давно вам симпатичен.

Вторая половина дня пройдет несколько спокойнее, но и она будет по-своему хороша. Вероятны успехи там, где требуются фантазия и творческий подход. Некоторые Водолеи найдут неожиданное применение своим талантам и приятно удивят всех.

Космический совет: вам нужно отправиться в глубины сознания, включите свет в своей душе.

♊ Рыбы

Потребуется немало терпения, чтобы сохранить хорошие отношения с коллегами. На работе могут чаще обычного возникать разногласия, и причиной их может быть простое недопонимание. Поэтому будьте готовы снова и снова объяснять простые вещи, отвечать на одни и те же вопросы. Люди, которых вы сегодня поддержите, вскоре окажут вам важные услуги.

Общение с близкими, напротив, будет радовать. Могут появиться какие-то общие планы, их осуществлением вы вместе займетесь в ближайшее время. Вечер подойдет для романтического свидания.

Космический совет: устойчивый ум — ваш самый большой дар, не поддавайтесь на провокации.

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