🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 января, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru. 20 января — сегодня учитесь преодолевать барьеры непонимания, находить точки примирения, приходить к согласию с окружающими. Важно проявлять милосердие и сострадание даже в самых сложных ситуациях.

♈ Овны

У Овна обещают проснуться недюжинные организаторские способности. Начальство может смело доверить ему какой-нибудь командирский участок работ: руководство отделом, организацию мероприятия или новый проект. Дома же Овен, скорее всего, сам придумает, как сделать так, чтобы никто вокруг не скучал. Возможно, в его представлении отсутствие скуки — это генеральная уборка силами всех членов семьи, а может быть дружеская вечеринка или поход всей семьей в кино — тут уж как повезет.

Космический совет: проведите некоторое время в одиночестве, чтобы ближе познакомиться с собой.

♉ Тельцы

Тельцу не стоит даже пытаться претворять свои планы в жизнь — особенно те, от которых многое зависит. Если же Телец не последует этому совету, ему придется приготовиться к тому, что какие-то его начинания застрянут на полпути или дадут сбой, а какие-то и вовсе потерпят поражение. Отличительной чертой дня является то, что любые начинания Тельца принесут ему в лучшем случае массу забот. Так не лучше ли денек подождать? Стоит ли так торопиться?

Космический совет: помните, что вы не обязаны нравиться всем и жить по чужим правилам.



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♊ Близнецы

У Близнецов есть шанс что-то исправить. Речь может идти о давних проблемах Близнецов, к которым они не могли подступиться, или о неожиданных событиях, которые Близнецы смогут направить в нужное им русло. Даже если обстоятельства будут складываться против них, звезды гороскопа обещают, что Близнецы сумеют найти в этом свои плюсы и выгоды. Пессимист видит опасность в каждой возможности, а оптимист — возможность в каждой опасности. Запас ловкости и оптимизма Близнецов помогут им в этом убедиться!

Космический совет: не позволяйте чужому восприятию влиять на ваши решения и поступки.

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♋ Раки

Звезды гороскопа советуют Раку заняться своими финансами. День наделяет его логичностью и внимательностью, благодаря чему для Рака не составит труда спланировать свой бюджет или найти ошибку в расчетах. Кроме того, аналитические способности подскажут Раку, куда выгодно вложить свободные деньги и как увеличить свой капитал. Раку стоит воспользоваться тем, что практически любые его планы и действия, связанные с деньгами (кроме рискованных и необдуманных), обещают оказаться успешными.

Космический совет: даже кактусы умеют цвести. Помните об этом и ждите своего часа.

♌ Львы

В жизни Льва нет места трем вещам: бездумному «авось», интуиции и слепому везению — они способны сильно его подвести. Рассчитывать на «удачное стечение обстоятельств» и «фарт» для Льва также продуктивно, как и ждать у штормящего моря погоды. Так что, если Лев настроен преуспеть, ему придется логически просчитывать каждый свой шаг и действовать только наверняка. В противном случае не исключены досадные недоразумения.

Космический совет: мечтайте, позвольте себе увлечься, дайте жизни вскружить вам голову.

♍ Девы

Эмоции Девы обещают быть очень сильными, но при этом они будут находиться в равновесии. Такое сочетание позволит Деве тонко чувствовать и понимать все, что происходит вокруг. Настроение окружающих, мотивы их поступков и даже некоторые их мысли не будут для Девы особенной тайной. Ее обострившаяся проницательность может граничить с телепатией! Звезды гороскопа советуют Деве использовать это для того, чтобы проникнуть в самую суть важной для нее ситуации.

Космический совет: решайте сердцем, все остальное — лишние условности.

♎ Весы

Весам не стоит доверять окружающим — они могут вольно или невольно их подвести. Особенно это касается незнакомцев, а также людей из их дальнего круга: сослуживцев, знакомых, соседей. Возможно, внимательно оглянувшись вокруг, Весы вдруг обнаружат, что кто-то намеренно им вредит, распускает сплетни или плетет интриги за спиной. А может быть, Весам нанесут другой урон: обругают в метро, обсчитают в магазине. Чтобы подобного не произошло, ключом к успеху для них является бдительность. И этого вполне достаточно, ведь кто предупрежден, тот не безоружен.

Космический совет: одни ругают дождь, другие под ним танцуют. Кем хотите быть вы — подумайте об этом сегодня.

♏ Скорпионы

Скорпион способен быть чересчур требовательным и к себе, и к окружающим! День наделяет его желанием контролировать все, что происходит вокруг. Любые отступления от намеченных планов он способен воспринять как личное оскорбление. В первую очередь такой настрой Скорпиона способен коснуться окружающих, выливаясь в ворчание и придирки. Однако Скорпион может точно также досадовать и на себя, чувствуя свое бессилие в каком-то вопросе. Чтобы день принес ему больше позитивных эмоций, Скорпиону стоит смириться с тем, что далеко не все зависит от его усилий. А тем более от его желаний.

Космический совет: старайтесь хоть иногда делать, что хочется, а не что «надо».

♐ Стрельцы

Это отличный день для того, чтобы Стрелец получил поддержку в любых своих начинаниях. В первую очередь это касается любви и отношений: если Стрелец собирался завести романтическое знакомство, открыть свои чувства или поговорить о планах на совместную жизнь, лучшего времени для этого ему не найти. Кроме того, день предоставляет Стрельцу хорошие возможности для заключения договоров, новых знакомств и деловых контактов. Семена сотрудничества, дружбы или любви, посеянные завтра, обязательно взойдут, принеся хорошие плоды.

Космический совет: вы уже делаете все возможное. Не превращайтесь в загнанную лошадь.

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♑ Козероги

Ключом к успеху в гороскопе Козерога является осторожность: день будет буквально пропитан напряженностью, способной вылиться в конфликт! В отношениях с близкими людьми у Козерога завтра возможны разлад и выяснение отношений. Не исключены и трения с коллегами, вызванные спорными ситуациями или соперничеством. Козерогу необходимо быть тише воды ниже травы, если он хочет провести этот день плодотворно. Не поддаться на провокации он сможет, лишь вооружившись огромным запасом терпения.

Космический совет: не позволяйте фальши момента заставить вас усомниться в своей ценности.

♒ Водолеи

День будет пробовать Водолея на прочность, однако хорошая новость заключается в том, что у Водолея масса сил, чтобы этому противостоять! Есть вероятность того, что Водолею придется отстаивать свои интересы, участвовать в споре или даже отбиваться от нападок окружающих: начальства, знакомых, коллег. Что бы ни произошло, звезды гороскопа советуют ему не горячиться, а спокойно поискать нужные аргументы в споре. Если не давать эмоциям взять верх, то из любой ситуации можно найти удобную дверь с надписью «Выход».

Космический совет: помогать ближнему хорошо, но не забывайте о себе и своих целях.

♊ Рыбы

Звезды гороскопа предвещают Рыбам день, полный приятных новостей, событий и даже сюрпризов, однако парадокс заключается в том, что Рыбы вряд ли сумеют по достоинству это оценить. Наоборот, не исключено, что они будут без всякого повода испытывать апатию и недовольство. Возможно, виной этому то, что последнее время в жизни Рыб произошло много событий, и эмоции их притупились. А может быть, Рыбы просто устали. Звезды советуют им встряхнуться и пойти навстречу всему хорошему, что им приготовила жизнь!

Космический совет: не просите совета, используйте свою интуицию по максимуму.

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