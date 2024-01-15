Лава уничтожает дома: в Исландии произошло самое серьезное за полвека извержение вулкана

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В Исландии в результате сильного извержения вулкана были уничтожены жилые дома

Фото, видео: www.globallookpress.com / Icelandic Coast Guard;Reuters; 5-tv.ru

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Жителей города Гриндавик экстренно эвакуировали — их жизни оказались под угрозой.

На юго-западе Исландии потоки лавы уничтожают жилые дома! В результате извержения вулкана образовалась огромная трещина.

В эти минуты на полуострове Рейкьянес сложилась катастрофическая ситуация. Кипящая лава продолжает пробивать туннели под землей и выходить на поверхность в непосредственной близости от населенных пунктов. Город Гриндавик пришлось эвакуировать.

Ученые опасаются, что ситуация будет развиваться по худшему сценарию. Это извержение уже назвали самым серьезным в регионе за последние полвека.

Президент Торласиус Йоуханнессон в своем аккаунте в социальной сети X сообщил, что жизни людей в опасности. По его словам, никто не ожидал такого масштаба трагедии. В телеобращении к нации он выразил надежду на то, что стихия успокоится и принесет минимальные разрушения.

Тем не менее, в стране уровень тревоги уже был повышен до чрезвычайного, самого высокого по трехбальной шкале. Есть опасения, что извержение вулкана может нанести вред не только имуществу людей, но и окружающей среде.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Индонезии проснулся вулкан «Судного дня».

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