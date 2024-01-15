Детство, детство, ты куда ушло: почему мы не помним ранние моменты нашей жизни

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Тимур Юсупов
Тимур Юсупов 31 0

Психолог Самбурский: мы не помним детство из-за защитных механизмов мозга

Детство, детство, ты куда ушло: почему мы не помним ранние моменты нашей жизни

Фото: www.globallookpress.com / CHROMORANGE / Bilderbox

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Неужели вернуть память о детстве невозможно?

Наверняка у каждого бывало такое, что при попытке вспомнить какие-то периоды из раннего детства, мозг выдает лишь обрывочные моменты, порой пропуская целые годы. Причины такой странной обрывочности нашей памяти раскрыл клинический психолог Станислав Самбурский в беседе с сайтом Газета.ру.

Оказывается, мозг может намеренно стирать различные травмирующие и негативные воспоминания, даже если они укладываются в целые периоды нашей жизни. Например, если человек пережил физическое или эмоциональное насилие, травлю, утрату родственников или другой неприятный опыт, то воспоминания об этих событиях могут быть вытеснены из памяти, чтобы облегчить переживания. В психиатрии такое явление известно, как психогенная амнезия.

«Механизм психологической защиты помогает человеку справиться с пережитым ужасом, например, когда родители выпороли ни за что, или старшеклассники засунули головой в унитаз. Впишите сюда что угодно — любое травматическое событие, которое вызвало ужас, мозг постарается затирать. Это необходимо, чтобы продолжать жить дальше», — объяснил психолог.

При этом, воспоминания не исчезают из головы навсегда — грамотная психотерапия может пробудить их, если поработать со специалистом.

Также врач рассказал, что мы забываем детство не только из-за травмирующих событий, но и из-за того, что наше внимание переключилось на что-то другое. Это называется выборочным забыванием. Если не придавать значения своему детству, не испытывать теплых эмоций, касательно него, то мозг может посчитать такие воспоминания лишней информацией и попросту игнорировать их. Подобный механизм психологической адаптации помогает человеку сосредоточиться на важных вещах в настоящем и будущем, однако отодвигает на второй план наше прошлое.

Однако, как и в случае с психогенной амнезией, воспоминания не теряются навсегда — их может пробудить встреча с детскими друзьями, посещение мест из вашего прошлого или просмотр старых фотографий.

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