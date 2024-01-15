Эмоции на лицо: Райан Гослинг стал мемом после Critics Choice Awards

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Елизавета Яковлева
Елизавета Яковлева 33 0

Райан Гослинг недоуменно отреагировал на победу в номинации «Лучшая песня»

Фото, видео: www.globallookpress.com / Warner Bros.; Reuters; 5-tv.ru

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Победа в номинации «Лучшая песня» из нашумевшего фильма «Барби» вызвала у Райана недоумение.

Картина о стереотипной кукле вновь забрала награду. На ежегодной кинопремии Critics Choice Awards фильм неожиданно победил в номинации «Лучшая песня» за трек «I’m just Ken». Неожиданностью это стало для самого исполнителя песни Райана Гослинга. Видео с его реакцией уже облетело весь Интернет. Мемам быть!

Голливудский актер среагировал на объявление о победе молниеносно. Его лицо выражало полное непонимание и шок. Видимо Гослинг не очень согласен с решением судей. Он даже не вышел на сцену вместе с авторами трека Марком Ронсоном и Эндрю Уайаттом.

Фильм «Барби» победил в шести номинациях, в том числе «Лучшая комедия». Но главным триумфатором стал не менее успешный «Оппенгеймер» Кристофера Нолана. Фильм забрал целых восемь статуэток включая номинацию «Лучший фильм».

Райан Голинг уже давно является источником мемов и радует зрителей по всему миру. Еще с 2008 в блоге на сайте Tumblr публиковались смешные подписи и фото актера. Блог стал настолько популярным, что привлек внимание самой знаменитости. Кадры из различных фильмов за счет многогранности актера и его эмоционального лица также порождают забавные мемы, например, из популярного фильма «Драйв».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Марго Робби решила взять паузу в актерской карьере.

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