«Мне следует исчезнуть»: Марго Робби решила взять паузу в актерской карьере

Почему знаменитость не хочет браться за новые роли после успеха фильма «Барби», в котором сыграла главную героиню?

Знаменитая австралийская актриса Марго Робби шокировала поклонников объявлением о намерении взять паузу в актерской карьере. В интервью Deadline она призналась, что после съемок «Барби» она занималась исключительно продюсированием и пока не собирается возвращаться к актерской деятельности.

«Вероятно, мне следует на некоторое время исчезнуть с экрана. Если бы я начала сниматься еще в одном фильме слишком рано, то все бы сказали: «Опять она? Да мы все лето на нее смотрели!» — рассуждает актриса.

Сегодня знаменитость ассоциируется у всех с персонажем стереотипной куклы, но своим талантом перевоплощения и красотой Марго покорила мир кино задолго до «Барби». Среди знаменитых картин –«Волк с Уолл-Стрит», «Тоня против всех», «Отряд самоубийц», «Фокус».

Одна из ведущих актрис Голливуда, видимо, сама устала от переизбытка «Барби» в ее жизни, например, у себя же в социальных сетях. Ей хочется переключиться на продюсирование, которое занимает 24 часа в сутки семь дней в неделю. Марго также отмечает, что это самый долгий период ее отсутствия в качестве актера с октября 2022 года.

Теперь Марго планирует взяться за новые истории, выступая продюсером и режиссером.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о карьере еще одного персонажа «Барби» Райана Гослинга.