«Это не Никита»: Волочкова позвонила жене Джигурды после слитого видео
Волочкова рассказала о звонке жене Джигурды после скандального видео
Фото: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev
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О чем они общались на фоне разгоревшегося скандала?
Балерина Анастасия Волочкова призналась, что позвонила жене Никиты Джигурды после попадания в сеть скандального видео из ее дома. Об этом пишет издание MSK1.RU.
«Я вчера разговаривала с женой Никиты Джигурды. На видео она никак не отреагировала. Она сказала, что это не Никита. Они вот так вот поступают, нелюди», — отметила артистка.
При этом звезда возмущена поведением Джигурды и его супруги Марины Анисиной. Запланированные спектакли с Волочковой уже требуют отменить разозленные россияне.
Однако балерина виду не подает, что ей страшно. В комментариях, опубликованных после скандала, она уверяет, что у нее все прекрасно.
Артистка, по собственному признанию, не следит за публикациями в интернете. Но даже Мальдивы не смогут уберечь скандальную звезду от вездесущей ленты новостей.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что разъяренные пользователи требуют «отменить» Волочкову.
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