«Это не Никита»: Волочкова позвонила жене Джигурды после слитого видео

|
Елизавета Яковлева
Елизавета Яковлева 32 0

Волочкова рассказала о звонке жене Джигурды после скандального видео

«Это не Никита»: Волочкова позвонила жене Джигурды после слитого видео

Фото: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

О чем они общались на фоне разгоревшегося скандала?

Балерина Анастасия Волочкова призналась, что позвонила жене Никиты Джигурды после попадания в сеть скандального видео из ее дома. Об этом пишет издание MSK1.RU.

«Я вчера разговаривала с женой Никиты Джигурды. На видео она никак не отреагировала. Она сказала, что это не Никита. Они вот так вот поступают, нелюди», — отметила артистка.

При этом звезда возмущена поведением Джигурды и его супруги Марины Анисиной. Запланированные спектакли с Волочковой уже требуют отменить разозленные россияне.

Однако балерина виду не подает, что ей страшно. В комментариях, опубликованных после скандала, она уверяет, что у нее все прекрасно.

Артистка, по собственному признанию, не следит за публикациями в интернете. Но даже Мальдивы не смогут уберечь скандальную звезду от вездесущей ленты новостей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что разъяренные пользователи требуют «отменить» Волочкову.

-4° Атмосферное давление 744 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
87.68
-0.45 96.07
-0.68
Как узнать настоящий запах вашей квартиры — лайфхаки

Последние новости

22:05
От этого умирают миллионы: четыре самые страшные болезни на Земле
21:50
«Это не Никита»: Волочкова позвонила жене Джигурды после слитого видео
21:47
«В бои без правил надо было»: Захарова поставила Кулебу на место после слов о Лаврове
21:36
Требование известно: румынские фермеры заблокировали пункт пропуска на границе с Украиной
21:24
Средства ПВО сбили летевший к Белгороду украинский беспилотник
21:23
Умер актер из фильма «Иван Бабушкин» Владимир Кузенков

Сейчас читают

"Внука я не жду": Алиса Мон раскрыла подробности взаимоотношений с сыном
Арктика подморозила США: страна испытала европейские цены на газ
Ответит перед законом: какое наказание грозит бросившему сына в сугроб блогеру Косенко
У нас один язык — музыка: западные звезды 80-х приехали на «Легенды Ретро FM»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса