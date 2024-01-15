«В бои без правил надо было»: Захарова поставила Кулебу на место после слов о Лаврове

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист Эксклюзив 32 0

Захарова заявила о неадекватности властей Украины после слов Кулебы о Лаврове

«В бои без правил надо было»: Захарова поставила Кулебу на место после слов о Лаврове

Фото: Zuma / ТАСС

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Глава украинского МИД сделал очередное скандальное заявление.

Главе МИД Украины Дмитрию Кулебе необходимо было идти в бои, а не в дипломатию. Об этом 5-tv.ru заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова после слов украинца о желании ударить Сергея Лаврова.

«Неадекватность представителей киевского режима — широко известный факт. В этом собственно и проблема — необразованных агрессивных людей набрали под видом министров разваливать Украину за американские деньги. Может, ему в бои без правил надо было, а не в МИД?» — задалась вопросом дипломат.

Кулеба сделал заявление в ходе общения с журналистами, вспомнив, как тяжело у него проходили переговоры с главой МИД России. Министры, как отмечается, общались в Анталии весной 2022 года.

Ранее 5-tv.ru писал, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на июльском саммите альянса отсадил от себя Кулебу, так как он сел на место для гостей.

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