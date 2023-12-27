Уже не гости: Столтенберг указал Кулебе на его место во время саммита НАТО

Почему украинский министр обрадовался, когда его отсадили от генсека альянса?

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на июльском саммите альянса отсадил от себя главу МИД Украины Дмитрия Кулебу, так как он сел на место для гостей. Столтенберг разрешил украинскому министру сесть за один стол с рядовым членам военного блока.

«Наше место уже не рядом с генсеком, как гостя, а в алфавитном порядке, там, где мы будем сидеть, когда станем членами НАТО», — рассказал Кулеба в интервью для проекта ICTV.

По словам главы МИД Украины, теперь если он, президент страны Владимир Зеленский или глава Минобороны посещают мероприятия в формате «Украина — НАТО», то их сажают между представителями от Турции и Великобритании.

Кулеба отметил, что однажды по старой памяти он занял место рядом со Столтенбергом, но его отсадили. По словам министра, генсек тогда сказал, что его место теперь среди рядовых членов НАТО. Кулебу это обрадовало.

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