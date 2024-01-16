«Не поднимайте бучу»: жена актера Ильина резко ответила на слухи о здоровье мужа

|
Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 243 0

Актеру Владимиру Ильину вырезали тромб

Фото, видео: © РИА Новости / Евгения Новоженина; Кадр из документального сериала «Человек в кадре», 2007-2013 гг.; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Супруга призвала поклонников не волноваться за знаменитость и не нагнетать ситуацию.

Актер Владимир Ильин пережил удаление тромба. Об этом 5-tv.ru заявила супруга артиста Зоя Пыльнова.

«Вырезали тромб и все нормально, уже ходит. Долго не разрешали ходить, потому что шрам был, а так все нормально. Все нормально. Не поднимайте бучу», — сказала она.

На днях в СМИ появилась информация о том, что знаменитости удалось остановить развитие онкологии, с которой он якобы борется уже несколько лет. Супруга призвала поклонников не волноваться за знаменитость и не нагнетать ситуацию.

При этом Пыльнова не подтвердила, но и не опровергла информацию о тяжелом заболевании. Стоит отметить, что родному брату Ильина, актеру Александру Ильину, несколько лет назад тоже поставили страшный диагноз: рак пищевода последней стадии. От этой же болезни скончался в 1990 году их отец — артист Адольф Ильин.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему онкология перестала быть «болезнью старых».

-2° Атмосферное давление 743 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
87.68
-0.45 96.07
-0.68
Как узнать настоящий запах вашей квартиры — лайфхаки

Последние новости

1:10
Суд в Москве запретил размещать вакансии «только для славян»
0:50
«Не поднимайте бучу»: жена актера Ильина резко ответила на слухи о здоровье мужа
0:45
Сдавшихся членов украинской ДРГ привезли в Москву для следственных действий
0:30
«От проблем не убежать»: раскол произошел в семье Джастина Тимберлейка
0:25
В Екатеринбурге пропали сразу две девочки
0:20
Премьер-министр Нигера Али Махаман Ламин Зейн прибыл в Москву

Сейчас читают

"Внука я не жду": Алиса Мон раскрыла подробности взаимоотношений с сыном
Арктика подморозила США: страна испытала европейские цены на газ
Ответит перед законом: какое наказание грозит бросившему сына в сугроб блогеру Косенко
У нас один язык — музыка: западные звезды 80-х приехали на «Легенды Ретро FM»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса