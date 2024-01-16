В иракском Эрбиле произошли мощные взрывы возле консульства США и аэропорта

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 59 0

Кто взял на себя ответственность за удары?

В иракском Эрбиле произошли мощные взрывы возле консульства США и аэропорта

Фото: www.globallookpress.com / Majdi Fathi

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Несколько взрывов прогремели в ночь на вторник, 16 января, в иракском Эрбиле в районе консульства США и международного аэропорта. Об этом сообщает Al Mayadeen.

По данным телеканала, воздушная гавань Эрбиля приостановила авиасообщение. Ответственность за удары взял на себя Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана).

Как уточняет агентство IRNA, удары были нанесены по местам сбора антииранских группировок. По информации агентства Reuters, ссылающегося на неназванных официальных американских лиц, никакие объекты США не были поражены в Эрбиле.

По сведениям ABC News, ссылающегося на источник в Иракской службе безопасности, четыре человека погибли в результате ударов КСИР. При этом жертв среди американских военных нет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, накроет ли мир Третья мировая война после ударов США по Йемену.

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