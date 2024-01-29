Уважение, доверие и проявление силы: тайный смысл подарков Путина зарубежным лидерам

Каждый подарок, так или иначе, подразумевает некий вложенный в него смысл. Особое значение несут в себе презенты, преподнесенные на высшем уровне.

В преддверии выборов президента России действующий глава государства Владимир Путин заявил, что готов выдвинуть свою кандидатуру снова. Он стал главным кандидатом из огромного списка. За Верховного Главнокомандующего сторонники поставили подписей в тысячу раз больше, чем необходимо самовыдвиженцу. Выборы президента страны состоятся уже в середине марта, с 15 по 17 числа, а пока вспоминаем, какие качества и поступки в отношении иностранных политиков помогли ему укрепить свой авторитет в странах мира.

Дипломатические встречи российского лидера с зарубежными коллегами всегда проходят продуктивно и в дружественной атмосфере. Одним из важнейших аспектов деловых визитов является, в том числе, преподнесение презентов. Каждый подарок имеет особенный смысл для тех, кому он вручается. Президент России всегда отличался своим тщательным подходом к выбору подарков, при этом каждый раз подчеркивая индивидуальность русских традиций и демонстрируя уважение к национальным обычаям других стран. Кому именно преподносились презенты от Владимира Путина и какой смысл они несли — в материале 5-tv.ru.

Уважение к религии как основа многоконфессионального государства

Сам факт преподнесения религиозного презента свидетельствует о том, что даритель выражает человеку признательность и подчеркивает важность духовного совершенствования.

В 2013 году Владимир Путин встречался с Папой Римским Франциском. Беседа проходила в зале библиотеки Ватикана и продлилась около получаса. После встречи глава государства преподнес Франциску икону Владимирской Божьей матери. Считается, что молитва Богородице перед Владимирской иконой укрепляет дух и веру, а также помогает выбрать правильный путь, исцеляя от недугов физических и душевных.

kremlin.ru

А в ходе личной встречи с высшим руководителем и духовным лидером Ирана аятоллой Али Хаменеи, которая состоялась в 2015-м, Путин преподнес в дар старинный рукописный экземпляр Корана. Аналогичный презент он привез в Дамаск — во время посещения одной из крупнейших и старейших мечетей сирийской столицы подарил ей Коран, датированный XVII веком.

kremlin.ru

Стоит отметить, что уважительное и трепетное отношение Владимира Путина к религии и ее атрибутам — давно известный факт. Так, летом прошлого года во время посещения мечети Джума в Дербенте президенту самому вручили памятный подарок — Коран из священной Мекки. Путин принял дар с благодарностью, отметив, что, в отличие от некоторых других стран, в России неуважение к Корану является преступлением. Глава дипмиссии Ирана в Москве Казем Джалали охарактеризовал заявление главы РФ как уважение к божественным книгам в РФ и очередное доказательство благородства российского лидера.

Братья наши меньшие как символ ответственности и доверия

Преподнести в дар животное у многих народов считается проявлением высшей степени уважения и доверия. Владимир Путин не раз получал от глав государств «живые» подарки, многие из которых до сих пор являются любимцами российского президента. И, само собой, сам делал столь ценные и значительные дары.

ИТАР-ТАСС / ТАСС

В сентябре 2012 года президент подарил губернатору японской префектуры Акита молодого сибирского кота. Такой жест был ответным подарком Путина на переданного японской стороной щенка породы акита-ину по имени Юмэ. В свое время собака была преподнесена главе России как благодарность за помощь в ликвидации последствий мощного землетрясения и цунами. Питомец и по сей день живет у президента, который никогда не скрывал свою любовь к животным, в целом, и собакам — в частности.

© РИА Новости / Алексей Никольский

А во время визита в Объединенные Арабские Эмираты в 2019-м президент подарил наследному принцу Абу-Даби Мухаммеду бен Заиду аль-Нахайяну белого камчатского кречета. Аналогичный подарок он преподнес королю Саудовской Аравии Сальману бен Абделю Азизу Аль Сауду. Птицы, которые издревле использовались для соколиной охоты, считаются одними из самых редких и ценных. А для арабских шейхов они — настоящие бриллианты и предмет роскоши. Таким подарком было подчеркнуто не только доверие и уважение, но и знание культурных особенностей стран.

Символ власти и силы воли

Оружие всегда являлось символов власти и силы, а в качестве подарка оно отражает уважение и проявление воли. Причем, это касается не только адресата, но и самого дарителя. Такой подарок от Владимира Путина в 2019-м получил северокорейский лидер Ким Чен Ын — президент РФ преподнес ему традиционное русское оружие — саблю. Сама по себе сабля — это достояние российской военной истории. Кстати, в тот же день глава КНДР сделал ответный презент — меч.

Никольский Алексей / ТАСС

Четырьмя годами ранее во время посещения Египта с деловым визитом Путин подарил президенту этой страны Абдул-Фаттаху Ас-Сиси автомат Калашникова.

Метцель Михаил / ТАСС

Ценный и значимый подарок из рук президента РФ получил бывший глава Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов. Путин вручил ему две сабли и шахматы, произведенные в Златоусте Челябинской области.

Кстати, немаловажный факт: следуя русской традиции, каждый раз при дарении оружия Путин просит за свой презент монетку.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как обходительность Путина в общении с влиятельными женщинами Европы и Азии сразила мир.