«Не лучший вариант»: почему свежие овощи не стоит есть во время простуды

Врач-эндокринолог рассказала, какие продукты не помогают организму скорее поправиться.

Во время простуды все силы организма направлены на борьбу с вирусной инфекцией, поэтому не стоит нагружать его тяжелой пищей. От каких продуктов стоит отказаться в этот период — рассказала врач-эндокринолог и врач-диетолог Оксана Михалева.

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По словам эксперта, пищеварение требует достаточно больших энергозатрат. Следовательно, чем проще и легче еда для переваривания, тем она полезнее в период болезни.

Однозначно следует отказаться от фастфуда, снеков, газировки, жирной и жареной пищи. Красное мясо, мучное и сладости тоже следует исключить. Как ни странно, но в этот список входят и свежие овощи.

«Богатая клетчаткой пища в первые дни болезни также не принесет особой пользы, а может вызвать чувство тяжести, переполнения желудка. Поэтому свежие овощи, овощные салаты, большое количество фруктов — не лучший вариант питания во время простуды», — пояснила врач в беседе с изданием Газета.ру.

Полезной пищей во время простуды считаются нежирные супы на курином или рыбном бульоне, запеченные овощи, крупы, отварное белое куриное мясо, нежирные блюда из рыбы.

Если же во время болезни совсем нет аппетита, то стоит хотя бы соблюдать питьевой режим. Помимо воды полезно пить морс из ягод или молоко с медом.

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