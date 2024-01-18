«Политическое самоубийство»: откажется ли Финляндия от санкций против России

Зачем правительство страны продолжает разрушать отношения, что выстраивались десятилетиями?

Отсутствие приграничного сотрудничества и торговли с Россией очень сильно ударило по экономике Финляндии. Об этом в беседе с 5-tv.ru заявил директор Центра международной и региональной политики Борис Кузнецов.

По словам эксперта, многие компании, находящиеся в городах, близких к границе с Россией, были ориентированы на наших граждан: сейчас отсутствие туристов ведет к активному процессу разорения малых и средних предприятий.

«Нет посещаемости. Это раньше все заполнено российскими туристами. Это, к сожалению, следствие близорукой политики, которую проводит правительство Финляндии. Они нацелены на эскалацию и напряженность в отношении России. Мы всегда к ним относились как в дружественной стране, несмотря на различные сложности», — уверен эксперт.

Кузнецов добавил, что правительство европейской страны утратило связь с реальностью. В результате финны потеряли огромный рынок, на который были рассчитаны многие предприятия. При этом никто из западных партнеров помогать Финляндии не будет, подчеркнул политолог. Страна считается одной из самых развитых в Евросоюзе. У нее нет таких возможностей, как у Греции, Румынии или Болгарии. Поэтому финнам придется справляться самим.

«Со временем они осознают те ошибки, которые они допустили, Но вот насколько те ошибки будут исправимы покажет то, как будет развиваться ситуация. <…> Руководство страны идет на эскалацию отношений. Если вдруг внутри самой Финляндии будут оказывать давление предприниматели, общество на возобновление отношений с Россией, тогда и придется учитывать мнение избирателей. Мы понимаем, что Финляндия — демократическая страна и там правительство может меняться в зависимости от того, какая партия придет к власти», — уверен специалист.

Похожей позиции придерживается финский журналист Кости Хейсканен. По его словам, в попытках развалить экономику Российской Федерации Финляндия только навредила себе. В апреле прошлого года <…> против России началась эта волна запретов. Финляндия отказалась от дешевых энергоресурсов Местные предприятия понесли большие убытки. © РИА Новости / Илья Питалев; 5-tv.ru

«Люди вынуждены ходить и получать бесплатное питание. Очереди за этими пайками увеличились, потому что наплыв беженцев идет из Украины. Поэтому все это мы видим, что, попытавшись развалить экономику Российской Федерации, Финляндия просто стреляет себе уже, как говорится, не в ногу, не в руку, а просто в висок», — заявил Хейсканен.

Население не знает, как свести концы с концами. А сейчас в экономике Финляндии, как это отмечают и другие, в том числе и западные аналитики, мы видим, что ситуация хуже, чем в 90-е, когда обанкротилась тысяча предприятий. Приграничные поселения просто превратились в какие-то города-призраки, где все вымерло, потому что нет ни российских инвесторов, ни российских туристов. Также Хейсканен осудил русофобию, которая активно развивается в Финляндии.

«И сейчас большое количество собирает петицию в парламент Финляндии, чтобы школы, где изучали русский язык и культуру, не закрывались. Но для всех, кто сейчас учатся, и для родителей, конечно, это очень трудные времена, потому что дети непонятно где будут учиться, как будут к ним относиться, то, конечно, вот это вот все это говорит о вот этой вот ненормальной русофобской политической линии», — уверен журналист.

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