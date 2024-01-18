СМИ узнали причину отмены визита главы Минобороны Украины в Париж

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 477 0

AFP: глава Минобороны Украины Умеров отменил визит в Париж

СМИ узнали причину отмены визита главы Минобороны Украины в Париж

Фото: www.globallookpress.com / Kaniuka Ruslan

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Вместо очной встречи состоятся переговоры по видео. Почему формат был пересмотрен?

Министр обороны Украины Рустем Умеров не поедет во Францию на очную встречу со своим коллегой Себастьеном Лекорню. Об этом сообщает агентство France-Presse (AFP).

По данным СМИ, Умеров не посетит встречу, где планировалось обсудить создание так называемой артиллерийской коалиции под руководством Франции и США, а также министры хотели затронуть тему продолжения помощи Украине «в краткосрочной и долгосрочной перспективе».

Однако встреча состоится, но в онлайн-формате. По информации AFP, формат переговоров был пересмотрен по соображениям безопасности.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что, по мнению американского журналиста Такера Карлсона, США станут гораздо слабее и беднее, если продолжат оказывать помощь Украине, которая также будет стерта с лица земли.

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