«Мирские нужды»: что категорически нельзя делать на Крещение

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Елизавета Романова
Елизавета Романова 1 982 0

Во время Крещения не стоит стирать белье и убираться

«Мирские нужды»: что категорически нельзя делать на Крещение

Фото: Наиль Фаттахов / ТАСС

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В великий праздник вода обладает особой силой, поэтому использовать ее нужно по правилам святого времени.

В эту пятницу православные верующие будут отмечать одно из самых важнейших таинств христианской церкви — Крещение. Этот праздник несет в себе множество различных примет и традиций. Однако важно не только следовать установленным обычаям, но и соблюдать некоторые правила, чтобы не навлечь на себя невзгоды и несчастья. Что не стоит делать на Крещение пишет сайт URA.RU.

Ни в коем случае нельзя вступать в споры с окружающими и выливать на других свой негатив. Постарайтесь остерегаться сплетен, злословия, грусти и слез — отрицательные эмоции могут привлечь неблагоприятную энергию в вашу жизнь, а также спровоцировать болезни.

Перенесите запланированную стирку и уборку на другой день, ведь в Крещение вода обладает особой силой. Использовать ее для «мирских нужд» грешно и неправильно. А трудовая деятельность может нарушить духовный покой этого святого времени.

Обязательно посетите церковь во время празднования Крещения, ведь именно в этот праздник верующие приходят в храмы, чтобы набрать освещенную воду, которая будет хранится весь год.

Снег в эти дни обладает целительными свойствами, поэтому многие люди им умываются и растирают руки. Также считается хорошей приметой сосвататься или даже сделать предложение — такой союз будет благословлен и принесет счастье возлюбленным в семейную жизнь.

Самым известным ритуалом Крещения является погружение в прорубь, которое символизирует очищение человеческой души и приближение к Богу. Однако, напоминают священники, ныряние в иордань — это лишь традиция, и каждый вправе решать самостоятельно — соблюдать ее или нет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, можно ли набрать святую воду на Крещение из-под крана.

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