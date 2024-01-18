Путину доложили о проектировании и стройке нового моста из России в Китай

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Кроме того, президенту рассказали о строительстве метро в Красноярском крае и новых пунктов пропуска на границе с Казахстаном.

Фото, видео: Павлишак Алексей / ТАСС; 5-tv.ru

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Завершение строительства двух трансграничных мостовых переходов между Россией и Китаем — автомобильного «Благовещенск — Хэйхэ» и железнодорожного «Нижнеленинское — Тунцзян» — привело к значительному росту инвестиций в Еврейскую автономную область. Об этом на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным рассказал председатель совета директоров группы компаний «Бамтоннельстрой-Мост» Руслан Байсаров.

Строители уже приступили к проектированию нового моста Джалинда — Мохэ. Он позволит увеличить грузопоток на экспорт до 20 миллионов тонн. Проекты внутри страны не менее глобальные.

«Наши специалисты под руководством РЖД выдвинулись в город Чегдомын, 940 километров от Хабаровска, для строительства второго Дусе-Алиньского тоннеля буровзрывным методом, горным методом, в условиях вечной мерзлоты. <…> Владимир Владимирович, вы принимали участие в сбойке второго Байкальского тоннеля. У нас состоится сбойка второго Дуссе-Алиньского тоннеля. Просьба принять участие», — обратился Байсаров.

«Спасибо», — ответил на приглашение Путин.

«Это большое событие для тоннелестроителей», — отметил глава компании.

В планах также строительство метро в Красноярском крае, новых пунктов пропуска на границе с Казахстаном, Китаем и другими странами, моста через реку в Калининграде, а также самого крупного на Дальнем Востоке художественного музея. Все это объекты ближайшего времени.

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