«Досвидос — мы разберемся сами»: Лукашенко об уходе западных брендов с рынка

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 386 0

Лукашенко сказал досвидос западным брендам, в том числе McDonald’s

«Досвидос — мы разберемся сами»: Лукашенко об уходе западных брендов с рынка

Фото: Rafiq Maqbool / ТАСС

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По мнению белорусского лидера, обращать внимание следует на другое.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко занял твердую позицию в вопросе ухода западных брендов с рынка. Тему он затронул на совещании с руководством Совета министров республики.

Лукашенко отметил, что с рынка ушли многие компании и предприятия. Однако, по его словам, «сколько можно нагибаться».

«Как я говорил, досвидос — мы разберемся сами. И, как показывает тот же McDonald’s, мы прекрасно в этом разобрались: люди с удовольствием ходят туда», — сказал белорусский лидер.

Лукашенко обратил внимание на то, что обеспокоенность должна вызывать только пищевая безопасность. Еда, по его словам, должна быть полезной, что не всегда понимает современная молодежь.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что, по мнению президента РФ Владимира Путина, Россия продолжила укреплять свои позиции во многих областях, в частности в экономике. Страну не сломило внешнее давление, и она сумела «выйти на первое место» среди европейских экономик.

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