Есть одно «но»: коллекторам запретят звонить должникам по ночам
Коллекторам запретят звонить должникам по ночам
Фото, видео: www.globallookpress.com / Karsten Kramer; 5-tv.ru
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
Новые правила вступают в силу с 1 февраля.
Коллекторы больше не смогут бесконечно доставать заемщиков своими звонками, но вместе с тем у них появились новые пути выбивать выплаты.
С 1 февраля они смогут стучаться в любой мессенджер неплательщика. Или звонить ему по телефону, но не чаще, чем раз в сутки. И не более двух раз в неделю. И то, только в рабочие дни и только с восьми утра до 10 вечера. А в выходные и праздничные — с девяти утра до восьми вечера.
Ночью беспокоить должников они больше не имеют право. Но зато теперь могут отправлять уведомления должникам в «Госуслугах». И беспокоить личным визитом не чаще раза в неделю.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что адвокат Сергей Жорин дал рекомендации по спасению от коллекторов.
Читайте также
93%
0.31 96.59
0.54
Нашли ошибку?