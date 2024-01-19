Есть одно «но»: коллекторам запретят звонить должникам по ночам

Новые правила вступают в силу с 1 февраля.

Коллекторы больше не смогут бесконечно доставать заемщиков своими звонками, но вместе с тем у них появились новые пути выбивать выплаты.

С 1 февраля они смогут стучаться в любой мессенджер неплательщика. Или звонить ему по телефону, но не чаще, чем раз в сутки. И не более двух раз в неделю. И то, только в рабочие дни и только с восьми утра до 10 вечера. А в выходные и праздничные — с девяти утра до восьми вечера.

Ночью беспокоить должников они больше не имеют право. Но зато теперь могут отправлять уведомления должникам в «Госуслугах». И беспокоить личным визитом не чаще раза в неделю.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что адвокат Сергей Жорин дал рекомендации по спасению от коллекторов.