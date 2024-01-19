Есть одно «но»: коллекторам запретят звонить должникам по ночам

Эфирная новость 53 0

Коллекторам запретят звонить должникам по ночам

Фото, видео: www.globallookpress.com / Karsten Kramer; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Новые правила вступают в силу с 1 февраля.

Коллекторы больше не смогут бесконечно доставать заемщиков своими звонками, но вместе с тем у них появились новые пути выбивать выплаты.

С 1 февраля они смогут стучаться в любой мессенджер неплательщика. Или звонить ему по телефону, но не чаще, чем раз в сутки. И не более двух раз в неделю. И то, только в рабочие дни и только с восьми утра до 10 вечера. А в выходные и праздничные — с девяти утра до восьми вечера.

Ночью беспокоить должников они больше не имеют право. Но зато теперь могут отправлять уведомления должникам в «Госуслугах». И беспокоить личным визитом не чаще раза в неделю.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что адвокат Сергей Жорин дал рекомендации по спасению от коллекторов.

-7° Атмосферное давление 745 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
88.66
0.31 96.59
0.54
Предстоит плодотворная работа: китайский гороскоп на неделю с 22 по 28 ян...

Последние новости

4:23
«Могу сам себе приготовить что-то»: какой Николай Басков в быту
4:08
Предстоит плодотворная работа: китайский гороскоп на неделю с 22 по 28 января
3:53
Дочь рэпера Snoop Dogg попала в больницу с инсультом
3:37
Во Флориде запустили на МКС ракету SpaceX с космическими туристами
3:23
В Белоруссии задержали доставлявшего через границу оружие агента СБУ
3:10
Наука сна: что делать, если не спится, а утром рано вставать

Сейчас читают

Татарстанский священник: «Если вы в очереди к святой воде со всеми переругались, то она умножит грехи»
Соцфонд: 2 февраля семьям с детьми на карту МИР поступит 15 тысяч рублей
Посвящение: Герман-младший о «Воздухе», российском кино и сохранении памяти
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 января, для всех знаков зодиака

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса