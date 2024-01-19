Ответственность на водителе: в Роскачестве сказали, как перевозить детей в такси

Что нужно знать родителям в первую очередь?

Роскачество решило напомнить россиянам, какие правила необходимо соблюдать при поездке в такси с несовершеннолетними. Как пишет сайт URA.RU, в первую очередь дети обязательно должны быть пристегнуты. По правилам дорожного движения, ребенку до семи лет необходимо использовать детское кресло, однако в ГИБДД советуют не пренебрегать им вплоть до 12-летнего возраста.

Для поездок в такси действуют те же правила и законы, что и в частном транспорте. Таксисты, предоставляющие услуги по перевозке детей, обязаны иметь в автомобиле специальное детское кресло, а родителям необходимо уточнять возраст ребенка при заказе машины. Это необходимо для того, чтобы водитель знал, может ли он взять того или иного клиента, а не отменял бы поездку на месте.

Даже если ребенок едет в такси вместе с родителями, ответственность за его безопасное размещение несет только водитель. Именно на его плечи ляжет штраф за нарушение правил перевозки несовершеннолетних. Однако, если родители заранее учли всю нюансы при заказе машины, а водитель пытается отказаться от поездки, пассажиры имеют право обратиться в суд, в связи с уклонением водителя от своих обязанностей.

Если же по тем или иным причинам несовершеннолетним необходимо проехать в такси без сопровождающих, то его сопровождающим считается водитель, поэтому вся ответственность и риски также ложатся на него.

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