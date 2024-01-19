Тело заслуженного артиста РФ Шиленкова нашли в ванной отеля в Москве

Вопиющая история, произошедшая в центре Москвы, набирает обороты. 46-летний фаготист Михаил Шиленков скоропостижно скончался в отеле столицы. Тело музыканта сутки пролежало в номере отеля: о том, что жизнь артиста прервалась, родственники узнали лишь утром следующего дня. Работники учреждения разводят руками.

По информации источника 5-tv.ru, в свой номер Шиленков вернулся, резко почувствовав недомогание после репетиции. Артисту удалось пересечь порог своего номера. Больше фаготиста никто не видел. Предварительной причиной смерти фаготиста прибывшие судмедэксперты назвали острую сердечно-сосудистая недостаточность. По информации ближайшего окружения, мужчина страдал сердечными заболеваниями, гипертонией на фоне лишнего веса и имел проблемы с печенью.

«Признаков насилия на теле не обнаружено», — дополняет источник.

27 января у Шиленкова должен был состояться запланированный концерт в столичной государственной академической филармонии. О месте похорон и прощания родственники обещали сообщить позже.

Ранее 5-tv.ru писал, что умер актер из «Интердевочки» Торстен Валунд.