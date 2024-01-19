«Начинается с этого»: в НАТО заявили о подготовке к столкновению с Россией

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Евгения Романова
Евгения Романова 221 0

Глава комитета НАТО Бауэр призвал готовиться к конфликту с РФ в ближайшие 20 лет

«Начинается с этого»: в НАТО заявили о подготовке к столкновению с Россией

Фото: www.globallookpress.com / Xander Heinl

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Западный военный предложил модернизировать промышленность для ускорения производства оружия.

Мировая общественность должна готовиться к столкновению с Россией, которое произойдет в ближайшие 20 лет. Такое заявление сделал глава военного комитета НАТО Роб Бауэр, его слова приводит The Telegraph.

«Мы должны понимать, что наше мирное существование, не является само собой разумеющимся. И именно поэтому мы должны подготовиться к конфликту с Россией», — сказал он.

Бауэр предложил даже создать специальную систему для обучения максимального числа людей на случай вооруженного конфликта. И это вне зависимости от того, случится он или нет. Еще есть необходимость в модернизации промышленности для ускорения процесса производства оружия и боеприпасов.

Он также похвалил властей Швеции за призыв своих граждан к подготовке к столкновению перед официальный вступлением страны в НАТО.

«Все начинается с этого. Осознание того, что не все можно спланировать и не все будет хорошо в ближайшие 20 лет», — подчеркнул Бауэр.

На днях издание Bild со ссылкой на «секретный документ» Бундесвера заявило о подготовке Германии к военному противостоянию между НАТО и Россией после поражения Украины в конфликте. Эскалация может произойти летом 2025 года, когда Киев из-за нехватки помощи Запада и масштабного наступления Москвы потерпит поражение.

Между тем премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что Евросоюзу может понадобиться до пяти лет, чтобы подготовиться к возможному конфликту с Россией. Она считает, что странам НАТО надо перейти к стратегии сдерживания РФ по аналогии с холодной войной.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Литве оценили шансы якобы нападения России на Запад.

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